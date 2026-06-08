温州日报 2026-06-08 08:06:00

温州网讯 6月7日，一年一度的高考，如约而至。这是一场青春的奔赴，也是多年寒窗耕耘的答卷。

从班主任写在学生儿时照片背面的祝福，到73岁爷爷镜头里静静守候的考场；从一株亲手播种的向日葵昂首向阳，到一双双编织五彩丝带的稚嫩小手…… 当天，四路记者，前往温州中学、温州第二高级中学、温州市第二十一中学、瓯海区第一高级中学考点，倾听备考送考故事，见证考场外一幕幕感人瞬间。

2026高考第一天温州中学考点。蒋文广 摄

直击现场

高考从来不是一个人的孤军奋战

清晨7点半，温州人文高级中学高三（4）班班主任黄瑞芳站在温州二高考点外，手里攥着一叠泛黄的儿时照片。每张背面都写着悄悄话：“谢谢你一直坚持到现在都自己”“你走的路，每一步都算数”。这是她带的第一届学生，为了这场“成人礼”，她悄悄向家长征集照片，在高考前一晚备课结束后逐一写下祝福。“高考不是终点，是练知识、练心态的起点。”她在最后一次班会课上这样说。

不远处，73岁的黄大爷举着手机，镜头对准考点大门，正通过视频通话向家人直播现场情况。“车子就停在学校旁边，孩子考完出来就能上车回家吃饭。”他告诉记者，孩子爸爸常年在国外，妈妈要在家照顾二孩，作为爷爷，他主动揽下接送任务。“这几天我负责接送，奶奶在家烧饭做菜，我们全力以赴做好后勤，让孩子妈妈安心，也给孩子一个舒适的备考环境。”被问及是否劳累，老人笑了：“73岁了，可能会有点累，但我心里高兴！”

同样在温州二高，一位白发苍苍的奶奶独自坐在树荫下的长椅上，目光始终望向考场方向。她家住市区小南门，早上坐公交赶过来，却没告诉孩子。“怕她看见我紧张，影响发挥。”她说，孩子父母在考点附近订了宾馆，考完试孩子会自己去那里休息。“我不打算过去打招呼，远远看一眼就好，这样我心里也踏实。”老人轻轻理了理衣角，声音有些哽咽，“希望孩子正常发挥，考出个好成绩。”

这些细碎的片段，拼凑出高考最真实的底色——它从来不是考生一个人的孤军奋战。

温情在考点间流动。温州中学考点外，一株金黄的向日葵引人注目。这是温州市第五十一中学高三段长张浙西特地带来的。“学校每年发种子让学生亲手种，这株是今年长势最好的。”从播种到开花，向日葵见证了孩子们的成长，此刻化作“一举夺魁”的祝福。爱心送考车队一字排开，仅温中考点就有5辆驻点车，司机师傅提前半小时调试空调、擦拭座椅；供水点的矿泉水瓶上，贴满手写便签：“高考顺利，前路皆坦途”“笔下生辉，一举夺魁”等，这些句子来自环卫工、外卖员、退休教师，是一座城最朴素的期许。

温州二十一中考点前，温州市南浦小学2021级12班的孩子们一大早编织起寓意缤纷未来的五彩丝带：“祝哥哥姐姐旗开得胜！”稚嫩的童声里，三乐亭的志愿摊位飘着粽香与杏仁腐的清凉。负责人蒋进福说，助考公益已坚持12年，今年的红绿丝带格外醒目：“红丝带题名，绿丝带录取。”一位妈妈反复对着孩子喊“拉好拉链”，被戏称“强迫症”，却惹得周围家长眼眶发热。瓯海一高考点前，丽岙街道工作人员递出的“一举高粽”香囊沁着艾草香，酸梅汤的酸甜驱散了暑气。一位接过香囊的家长笑着说：“孩子还没进考场，就已经感受到考点的温度。”

来 源：温州日报

原标题： 不是一个人的战斗！四路记者直击高考首日

记者 曾云毕 潘舒畅 金叶 卓扬

本文转自：温州新闻网 66wz.com