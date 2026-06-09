央视热播剧《主角》惊现“温州阀门生意经”！盘点这些年热播剧中的温州元素

温度新闻客户端 2026-06-09 08:10:00

《主角》视频截图

温州网讯 央视热播48集大剧《主角》连日来霸屏，在47集中，温州阀门产业作为剧中人物的重要商机亮相，“实力抢镜”，推动剧情发展。剧中张嘉译饰演的主角胡三元支招“四团”远赴温州经营阀门产业、意外收获事业成功，秦腔名伶命运由此改写。懂行网友笑言：在当时来温州做阀门生意，这可真的是走运了！据悉，该热播年代剧的责编王松同是《温州三家人》责编。

热播剧《主角》畅聊温州生意经

近日，陕派大剧《主角》在央视热播，在众多剧集中脱颖而出。该剧改编自作家陈彦茅盾文学奖获奖同名小说，讲述了秦腔名伶忆秦娥从山区放羊娃成长为舞台主角的近半个世纪艺术人生。该剧由张艺谋监制、张嘉益担任艺术总监，李少飞执导，郑桦、京榆编剧，马晓勇联合编剧，张嘉益、刘浩存、秦海璐、窦骁、翟子路、王晓晨领衔主演。

数据显示，《主角》在央视一套单集最高收视率达4.487%，在西北地区的实时收视率超过10%，其中西安本地峰值高达15.1%，相当于每10台开机电视有1台在播放这部剧。

作为一部现实主义年代长剧，《主角》扎根三秦大地，但在第47集中，剧中惊现温州生意经。

“去温州，那边可多阀门厂……进些阀门回来卖，在那2000块钱一个，拿回来能卖20000块钱一个。”剧中，张嘉译饰演的主角胡三元支招，指点后辈“四团”从陕西远赴温州做起了阀门生意。“四团”依计跑到温州，果然把钱赚了！

“四团”刚到温州，就被厂商团团包围，他赶紧联系工地的小兄弟，大进一批货也大赚一笔。到温州做生意的成功也成为扭转剧情的“金手指”，最终顺利改变了主角秦腔名伶忆秦娥的艺术生命。

网友评论

作为一部讲述秦腔的陕派大戏，《主角》全剧具有浓郁的西部关中地区风味，为何出现东南一隅的温州元素，还很懂行地提及到了温州发达的阀门产业。

细心的网友发现，该剧的央视责编王松亦是电视剧《温州三家人》的责编，《温州三家人》中有相当篇幅讲述温州阀门业崛起和瓯剧演员的故事；同一责编操盘，把“温州实业+地方戏曲”的成功模式带到《主角》。

而从《温州一家人》到《温州三家人》中，在外闯荡的温州人也参与了秦川大地的风云变幻。

“温州元素”频现热播剧

作为改革开放的“排头兵”，敢为天下先的温州人当年把生意做到了全国各地。网友锐评：温州人做生意的神！

在2024年的热播年代剧《小巷人家》中，当上个世纪八十年代，苏州的小厂遇到经营困境时，李光洁饰演的林武峰也是在大年初三赶到温州，觅得商机，扭转乾坤。剧中一句“赚钱不分日子，有钱赚就开工”道出了温州人勤劳致富的秘诀。

另外一部火爆的年代剧《南来北往》将观众带回绿皮车时代，剧中有一个角色“小温州”，浓缩了温州人走南闯北的经历。这位带来南方改革气息的年轻人由演员姜冠南饰演，他的出场方式是在绿皮火车上兜售新潮墨镜。

前阵子热播的年代剧《冬去春来》中也出现了同款温州创业故事。该剧由白宇、章若楠、林允、王彦霖领衔主演，通过“冬去春来”小旅馆透视90年代至千禧年的北漂群像。

剧中，温籍演员章若楠本色出演温州姑娘。白宇饰演的男主角把俄罗斯牛皮运到温州加工成皮鞋，再返销海外，靠温州产业赚到第一桶金。该剧生动还原上个世纪90年代中国市场经济活跃、民营经济发达的温州。

剧中，白宇和章若楠摆摊卖衣服的场景，一口温普、一个服装小摊勾起了许多温州人的回忆杀，唤醒了许多人“再穷不打工，再饿不要饭，宁可睡地板，也要当老板”的温州基因。

值得一提的是，《南来北往》《冬去春来》编剧主创高满堂同为《温州一家人》《温州两家人》编剧，他也深深了解温州人的创业故事。《温州一家人》《温州两家人》《温州三家人》等剧长期在央视1套、央视8套等多频道、全方位循环播出。这样以地名构成剧名的方式在中国电视剧史上也是独树一帜。而且自此之后，许多年代剧的拍摄越发关注温州元素。这次热播剧《主角》中出现的温州生意经情节，既是对温州人创业精神的肯定，也是对温州精神的又一次深入挖掘。

除了这些客串元素之外，今年的开年剧集《小城大事》播出后收视稳居前列。该剧根据鲁迅文学奖得主朱晓军的报告文学《中国农民城》改编，以温州龙港农民造城为原型。近日，该剧在第31届上海电视节白玉兰奖中斩获两项提名，分别为最佳女配角和最佳编剧（改编）。提名最佳女配角的演员朱媛媛在剧中饰演的高雪梅，带领农村绣娘创业增收，推动农民向市民身份转型。《小城大事》是她告别荧幕的遗作。

除了温州人的生意故事，温州悠久的历史沉淀、灿烂的非遗技艺甚至独特复杂的方言也闪现在热播剧集甚至美剧中。黄轩、王雷领衔主演的电视剧《上甘岭》中上演了主角用温州话传递情报的情节，让温州方言再次“出圈”。而此前温州方言因为难懂甚至登上了美剧，被称为“恶魔之语”。

在国产古装剧《藏海传》中，有一段长达90秒的药发木偶戏表演，相关片段在短视频平台创下2.3亿次的播放量，带火了作为原型的温州泰顺国家级非遗技艺：泰顺药发木偶。老祖宗的审美再次出圈。由虞书欣、丁禹兮等领衔主演的《永夜星河》中，平阳漆器、瓯绣、螺钿等温州非遗精品亮相，网友们纷纷在线“求同款”。

浙产热播电视剧《太平年》是本届“白玉兰”大热门，入围7项8个提名。很多人不知道的是，作为温州市文艺精品扶持项目之一，该剧不仅展现了浙江深厚的历史文化底蕴，更将温州的地域文化元素巧妙融入剧中场景与叙事。温州市、苍南县相关单位在项目策划、地方文化资源对接等方面给予了支持，使剧集在呈现吴越历史的同时，也融入了瓯越文化的独特韵味。

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原标题： 央视热播剧《主角》惊现“温州阀门生意经”！盘点这些年热播剧中的温州元素

记者 尤豆豆

本文转自：温州新闻网 66wz.com