温州都市报 2026-06-08 09:09:00

温州网讯 巅峰对决，为温出征！“吴越杯”决赛将于6月11日在杭州黄龙体育中心体育场进行。温州队成功晋级决赛迎战劲旅金华队，全力冲击赛事总冠军！

赛场之上，球员全力拼搏；看台之上，球迷为盾为光！为凝聚瓯越球迷力量，打造专属温州球迷的决赛应援阵营，正式开启吴越杯决赛球迷战斗区团体招募，集结全城热血球迷，为温州队呐喊助威！

本次招募仅面向50人以上团体，涵盖球迷社群、企业团队、校园团体、社会组织等，不接受个人零散报名。所有报名团体将统一整合，组建温州球迷专属战斗区，统一应援、统一造势，在黄龙赛场打出温州球迷气势。

本次为意向招募，本场决赛票务方案暂未最终确定，后续将统一发布通知，当前仅开放团体意向登记，锁定专属应援席位。

决赛一役，定鼎荣光！温州队将全力冲击冠军，每一声呐喊、每一次助威都是球队登顶的底气。全员集结，聚力黄龙，为温州荣誉而战！

团体招募对接方式：

所有50人及以上团体，可直接联系专属对接人报名、咨询团队集结相关事宜，统一登记纳入温州球迷战斗区阵营。

对接联系人：周先生13758428465

聚瓯越热血，赴巅峰之约！黄龙体育场，让我们以最燃的助威声势，陪伴温州队征战决赛，冲击冠军荣耀！

来 源：温州都市报

原标题： 奔赴黄龙为温而战！吴越杯决赛温州球迷战斗区火热招募中

记者 严嘉瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com