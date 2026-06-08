雨水继续给温州考生送清凉！

温州日报 2026-06-08 08:05:15

乐清市第二中学考点，家长手持向日葵为考生加油。蔡宽元 摄

温州网讯 今天是高考第二天，我市天气与前一日相似，阴有阵雨或雷雨，局部中到大雨。市气象台预计，今天全天最低气温22℃至24℃，最高气温24℃至26℃，体感凉爽舒适，有利于考生应考。

这场雨水恰逢高考期间，给赴考之路增添了几分挑战。昨天下午起，我市已出现明显阵雨或雷雨过程，部分站点雨量达到中到大雨级别，局部伴有短时暴雨和雷暴大风。今天夜里到明天，沿海海面东北风将增强至7级-8级，阵风9级，海上作业需特别注意安全。气象部门提醒，由于降水较为明显，考生和家长务必预留充足赴考时间，注意道路交通安全。

明天预计仍维持阴有阵雨或雷雨天气，局部中到大雨，气温进一步下滑至20℃至23℃，当天夜里雨水将逐渐停止。6月10日天气转好，气温回升至27℃左右。

从整个6月来看，我市处于初夏梅雨季，西南暖湿气流与弱冷空气频繁交汇，暴雨、雷雨大风等剧烈天气多发。市气象台预测，本月平均气温较常年偏高，总降水量略偏多。各地需防范强降水可能引发的山洪、内涝等次生灾害。

来 源：温州日报

原标题： 雨水伴高考 清凉助应考

记者 徐龙飞

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