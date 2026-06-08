温州都市报 2026-06-08 08:15:00

温州网讯 承载着千年瓯越文脉与浓浓乡愁的温州瓯柑，如今迎来了专属于自己的“法治护身符”。6月5日下午，温州市人大常委会召开《温州市瓯柑保护发展条例》（以下简称《条例》）法规实施媒体见面会。

《条例》是市人大常委会2025年立法审议项目，经浙江省第十四届人民代表大会常务委员会第二十次会议批准通过，于2026年6月1日起正式施行。这是我市首部特色农产品保护发展专项法规，也是全省首部针对特色水果的综合性保护法规。

瓯柑栽培历史逾千年，自唐宋以来便是朝廷贡品。南宋韩彦直在温州所著的世界上第一部柑橘学专著《橘录》中，将其列为“温郡橘品第一”。瓯柑苦尽甘来的独特风味，沉淀为温州人吃苦耐劳、敢为人先的精神象征。《条例》的出台不仅是为了守护千年名果，更是以法治力量赓续瓯越文脉，确保这一乡土符号代代相传。

《条例》坚持需求导向，聚焦瓯柑保护发展痛点、堵点问题，开展精准化、系统性的制度设计，是我市地方立法工作又一标志性成果，为全省乃至全国特色农产品保护发展提供可复制、可推广的温州经验、温州方案。

针对瓯柑种植空间面临压缩问题，《条例》规定在三垟湿地瓯柑传统优势产区划定核心保护区，同时规定根据要求划定重点保护区，并就保护区设置了相应的禁止性行为、保障措施和法律责任，筑牢种植空间保护的法治屏障。此外，《条例》通过深入研究，利用政策空间来优化土地利用方式，拓展瓯柑的种植空间，为产业发展提供充分的土地要素保障。《条例》聚焦瓯柑种质资源保护，建立瓯柑种质资源定期普查和建档制度，规定组织建设瓯柑种质资源圃内容，形成以市县农业农村主管部门建设为主导、科研院所、高等院校、企业建设为辅助的种质资源保护体系，夯实优良品种选育的源头根基。

在产业发展上，《条例》坚持保护与发展并重，通过鼓励深加工、打造公共区域品牌、推动农文旅融合等举措，延长产业链、提升附加值，为产业振兴和共同富裕注入法治动能。

来 源：温州都市报

原标题： 千年瓯柑有了“法治护身符”

《温州市瓯柑保护发展条例》6月1日起施行 系全省首部针对特色水果的综合性保护法规

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com