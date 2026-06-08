温州市瓯窑学会瓯窑古瓷珍品首次亮相浙江大学特展

掌上温州客户端 2026-06-08 09:28:00

温州网讯 近日，“窑火·瓷韵——亚洲古代陶瓷技艺的交流”展览在浙江大学艺术与考古博物馆启幕。作为本次展览重要支持单位之一，温州市瓯窑学会（以下简称“瓯窑学会”）携手浙江东方职业技术学院（以下简称“浙江东方职院”），动员众多藏家甄选五十余件珍稀古瓷精品参展，这也是瓯窑古陶瓷精品首次集中亮相国内顶尖高校文化展示平台。

荟萃历代古瓷精品

瓯窑亮相亚洲古代陶瓷交流盛会

本次展览是浙江大学艺术与考古博物馆重磅打造的“亚洲文明”系列特展，以中国海外陶瓷贸易为核心线索，旨在梳理中国和亚洲邻国在古代陶瓷艺术和技术等诸多领域的影响、交流，创新和发展，展现以中国为核心的东亚文化圈内的艺术对话与技术传播。展览共设四大单元，精选上至新石器时代河姆渡文化黑陶，下至清代中期青花瓷器共计350余件套文物，跨越数千年时光，清晰诠释了中国瓷器作为核心文化载体，串联亚洲多国文明、孕育多元陶瓷艺术风貌的深厚历程。

此次亮相浙大特展的瓯窑藏品，由瓯窑学会会长张仁，常务副会长胡嗣雄，副会长兼秘书长胡一皓、副会长王键，理事胡臻，会员张徐翮、王听凝等藏家共同提供。藏品涵盖六朝、唐五代、两宋等多个核心时期的代表性器物，其中包括三国瓯窑青釉堆塑罐、晚唐瓯窑青釉褐彩急须、北宋瓯窑青釉蕉叶纹罐、南宋瓯窑青釉褐彩诗文盆等珍稀精品。系统完整地呈现了瓯窑千年制瓷历史、器物形制演变与温州瓯窑文化特色，全方位展现瓯窑深厚的历史艺术价值。张仁表示，依托浙江大学顶尖高校平台的影响力，能够有效扩大瓯窑文化传播广度，让更多人认识、了解瓯窑历史文化内核，推动瓯窑文化的活化传承与创新发展。

瓯窑又名东瓯窑，泛指浙南地区、以古代温州为中心、主要分布于瓯江流域的历史名窑；萌芽于新石器时代，成熟于东汉中晚期，两晋时即广泛使用褐彩装饰工艺，历唐五代至南宋晚期逐渐为龙泉风格瓷器所替代。

追溯历史，早在五六千年前的新石器时代，瓯人先民就已经在此群居繁衍，制造石器、玉器和烧制陶器。夏商时期，陶艺工匠们开始烧制印纹硬陶器和着黑陶器。西周晚期至西汉，随着社会经济的发展，开始大量烧造印纹硬陶器和原始青瓷。东汉中晚期，温州开始烧制真正意义上成熟的瓷器，是我国重要的瓷器发源地之一。西晋杜毓《荈赋》“器择陶拣，出自东瓯”，使之成为最早有文献可考的历史名窑之一；东晋瓯窑，缥瓷和褐彩工艺并称双绝，晋人潘岳《笙赋》“披黄苞以授甘，倾缥瓷以酌酃”，使“缥瓷”名扬天下，为首次发展高峰时期。唐、五代时期为第二次发展高峰，瓯窑紧跟时代风格，延续和创新缥瓷釉色以及褐彩装饰工艺，部分精品可与盛名之下的“秘色瓷”器物相媲美。进入北宋，瓯窑陶瓷工艺随着海上陶瓷之路的贸易发展，大胆吸收异域风格，器型的创新，褐彩工艺的图案化、文字化创新，大量瓯窑青瓷产品漂洋过海，享誉海内外，成就第三次发展鼎盛，成为古代中外贸易与文化交流的重要见证。

据了解，作为瓯窑收藏研究展示的重要阵地，瓯窑学会携手浙江东方职院联合打造的瓯窑博物馆是全国唯一以瓯窑古陶瓷收藏、研究和展览为核心的专题高校博物馆，场馆建筑面积600余平方米，展示新石器时代晚期至元代各类代表性器物160余件，涵盖红陶、黑陶、原始青瓷、青釉瓷器等多个品类，时间跨度超三千年，年代序列基本完整、文物可靠性强，具备极高的学术研究与文化展示价值。同时，场馆还展示温州、宁波、杭州、湖州、金华、丽水等省内各地三十余处遗址、窑址的陶瓷与石器标本，为瓯窑历史研究、工艺溯源提供了坚实的实物支撑。

建学院搭平台聚人才

系统化推动瓯窑活态传承

瓯窑学会成立于2012年，现有理事60余人、会员300余人。多年来，学会始终坚守文化使命，深耕瓯窑学术研究、文物保护、技艺传承与创新推广，持续搭建多元传播与交流平台。

瓯窑学会先后出版《瓯窑风度》《温州市非物质文化遗产体验手册--瓯窑》《瓯窑学会十周年论文集》等学术成果，建成“瓯窑数据库”项目；在浙江大学、浙江省文物局等地开展学术讲座；持续举办“瓯窑文化传承与发展论坛”，组织“瓯窑风度”全省巡回图文展、“瓯雅玉苍”瓯窑精品展、“万事皆道——瓯窑视野下的温州古代生活”等展览，全方位拓宽瓯窑文化传播路径。瓯窑文化研究和传播中心获评“浙江省社会科学普及基地”，现有省级非遗工坊、市级传承基地等各类平台十余处，拥有“瓯窑烧制技艺”市级非遗传承人10人、省级工艺美术大师1人、市级工艺美术大师5人，2022年“温州瓯窑烧制技艺”成功入选省级非遗代表性项目名录推荐名单，持续打造瓯窑成为温州优秀历史文化的一张金名片。

早在2016年6月，瓯窑学会就携手浙江东方职院联合创办全国唯一综合性文创类学院——瓯窑学院，打造集瓯窑学术研究、文物收藏保护、学科建设与专业人才培养、大学生创业创新功能于一体的产学研平台，开创了高校与行业学会深度合作、共建地域文化品牌的新模式。设有瓯窑博物馆、学术交流中心、大师工作室、教学实训工作室等，开设瓯窑古陶瓷发展与鉴赏、瓯窑青瓷工艺制作等五大类，包括《瓯窑文化与传承》《瓯窑设计与创作》《陶瓷创新构成》等十余门专业课程。2024年以瓯窑为核心的“工艺美术品设计”专业招生，是浙南地区首个开设该专业的高职院校；将为温州优秀历史经典产业---瓯窑青瓷培养大量专业人才，推动行业的快速发展。胡一皓表示，温州具有深厚的文化底蕴，以瓯窑文化为支点，持续增强瓯窑文化影响力，能吸引更多人走进温州，品味温州历史文化。

此次瓯窑古陶瓷精品集中亮相浙大特展，既是瓯窑学会多年来全方位深耕瓯窑研窑收藏、保护展示的阶段性成果，也是助力瓯窑文化传播、赋能中外文明互鉴的生动实践。未来，瓯窑学会将进一步深化与院校及相关部门及单位的合作，持续深耕瓯窑文化保护传承、打造特色文化品牌，让千年瓯窑窑火永续传承，让瓯越优秀传统文化持续走出温州、走向全国、对话世界。

据悉，本次展览持续至9月，还设有学术论坛，将从多方位追溯亚洲文明的发展与脉络，促进不同学科文化的交流与共生，实现古今文明的碰撞与融合。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 温州市瓯窑学会瓯窑古瓷珍品首次亮相浙江大学特展

记者 周望锟/文 林舒菡/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com