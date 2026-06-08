《给阿嬷的情书》引发温州华侨追忆与热议

温州都市报 2026-06-08 09:09:22

吴静（右一）带领参观罗丹艺术中心（上海）

1995年戴沿胜（右一）与同伴摄于罗马尼亚布加勒斯特机场前

温州网讯 近日，随着电影《给阿嬷的情书》在全国热映，那段关于离乡、挣扎与牵挂的往事被重新翻开。影片中潮汕华侨“下南洋”的辛酸与温情，在温州这座拥有80多万海外华侨的著名侨乡激起了强烈共鸣，在温州公共外交协会的华侨圈里掀起了一股“回忆潮”。从“三把刀”闯天下到“一带一路”建桥头堡，从捐资兴学到引进世界顶级艺术，温州华侨的故事，正在书写全新的时代注脚。

戴沿胜：代写家书写出的“生意经”

56岁的戴沿胜是温州公共外交协会会员、罗马尼亚好运贸易进出口公司董事长，如今已经“落叶归根”，结束半生漂泊，回温定居。

《给阿嬷的情书》让他一下子回忆起了自己在罗马尼亚的奋斗岁月。“我以前也是‘代笔先生’，不管代人写信、还是读信，老乡都喜欢找我。”戴沿胜毕业于温州中学，善于文笔。正是因为“代笔”与越来越多的人结缘，甚至有人请他帮忙记账，“搭个股、拼个货的机会也来了，怎么做生意就是在这样的过程中逐渐熟悉起来”。

1993年3月31日，23岁的戴沿胜踏上了罗马尼亚的土地。初来乍到，他曾在老乡那里打工，睡在堆满货物的仓库里。“货物多的时候，我就躺在货堆上睡觉，鼻子都可以顶到天花板。”

不过，和《给阿嬷的情书》中主角郑木生不同的是，身在异乡，戴沿胜在当地邻居那里收获了满满的善意。

“楼上的罗马尼亚邻居吉吉是钓鱼高手，每钓到大鲤鱼，我都会买一点，美味至今让人难忘。楼下的米亥是水暖工，我家里要是漏水断电，他都随叫随到。”戴沿胜感叹道：“我在那里生活了二十多年，青春最美好的年华都留在了罗马尼亚。”

不过，多年来，他始终心系祖国，热心公益，从支持北京奥运会水立方建设，到向温州及文成捐赠教育基金，从红日亭义工到捐赠慈善基金，再到作为鹿城区“海外传播官”，将温州声音传播到欧洲多国。2022年乌克兰撤侨时，他虽因疫情在国内，仍毫不犹豫地将罗马尼亚的空置房屋提供给3位素未谋面的瑞安籍撤侨同胞暂住。“都是老乡，应该的。”他轻描淡写地说。

吴静：罗丹真迹与文化的“摆渡人”

如果说戴沿胜代表了一代华侨的坚韧，那么作为侨三代的温州公共外交协会顾问吴静，则在《给阿嬷的情书》中看到了祖辈精神的代代延续，并赋予其全新的时代内涵。

“一位良师益友推荐我看这部电影，说剧情和我的经历很相似。”观影当天，吴静几乎哭湿了一整包纸巾。影片中那些潮汕老乡互帮互助的情节，让她瞬间泪目，想起了自己的祖辈——那些早年间出国的长辈们，为了让无处投宿的老乡、留学生有地方落脚，收留他们吃住，甚至自己主动睡地板，把床铺让给学生。

“做个有情有义的人，是祖祖辈辈以身作则的传统教育。”吴静感慨道，“生活在海外的华人千千万，千千万万的委屈和悲伤，又有千千万万的团结和互助感人故事发生在我们身边。”这种刻在骨子里的“抱团”精神，不仅感动了她，更深深影响了她的择业与人生轨迹。

2024年温州市两会期间，在政协港澳台海外人士座谈会上，吴静提出建立欧洲艺术馆，打造温州文化新地标。这一建议受到高度重视，当年7月，市政协副主席、温州公共外交协会会长王丽峰带队赴罗丹美术馆（上海）建设工地参观，并积极推进展馆在温落地工作。

本月底，位于温州的罗丹艺术中心将迎来开馆。作为中国第二家、浙江省首家获法国罗丹博物馆官方授权的艺术机构，其开馆首展将呈现70件大师原作。

“我的使命是让更多人看到这些真迹作品。”十余年来，这位侨三代致力于将海外的顶级文化资源引入国内。她说，祖辈那种“危急时刻显担当”的精神，如今转化为了她在文化领域的“拓荒牛”精神。在她看来，华侨对家乡的贡献，早已超越了单纯的资金投入，更在于带来了世界的眼光和文化的自信。

徐华炳：华侨群体与国家命运“同频共振”

“《给阿嬷的情书》火了，连我们华侨史学界都在热烈讨论。”中国华侨历史学会理事、温州公共外交协会副会长、浙大城市学院马克思主义学院教授徐华炳称，这部电影让学界欣喜地看到，华侨群体的情感世界正被大众所关注。

徐华炳说，电影里潮汕人基于地缘的“无条件互助”，同样在温州华侨身上体现得淋漓尽致。“温州人认温州话。先到的带后到的，这种信任不靠契约、不靠血缘，全凭乡音。”但他强调，当代华侨与家乡的关系，已发生了深刻变化。

“过去三十多年是‘孩子回家帮母亲’，现在是‘母子共闯天下’。”徐华炳分析，1979年至2012年间，华侨回乡多以投资兴业为主，表现为单向反哺；而在“一带一路”倡议等新时代背景下，这种关系变成了双向奔赴、同频共振。“比如中国的基建、产能走出去，华侨住在当地，就成了最好的润滑剂和中转站。”

“以前我们说华侨贡献，一般看招商引资。现在，像吴静这样把世界文化‘引进来’，或是把中国文化和中国故事‘推出去’，都是新形式的贡献。”他表示。

政协搭台：

聚侨心，汇侨力

从“联谊”走向“赋能”

人民政协的对外交往是我国总体外交的重要组成部分。一直以来温州市政协都在搭建桥梁助力海外华侨从“反哺”到“共荣”。2012年，由温州市政协主管的全国首个地市级公共外交联合性社会团体——温州公共外交协会正式成立。十多年来，协会依托全球130多个国家的80余万海外温州人资源，将成员涵盖至涉外机构、企业及海外侨团代表，持续探索着民间外交的“温州样板”。

以文化聚侨心。通过协办“中法文化之春”“罗丹艺术展”等高能级文化活动，将侨界精英资源转化为城市国际化动能。

以对话聚侨智。市政协多年来连续举办港澳华侨委员专项视察活动，组织港澳华侨委员及代表人士深入基层一线实地调研，为山区共富、都市圈建设等凝聚发展共识。近年来，结合“强城行动”与园博园等重点项目，引入侨资助推本土产品走向世界。

以搭台汇侨力。依托中国（温州）华商华侨综合发展先行区这一国家级平台，市政协正将全球130多个国家的侨力资源，汇聚成推动家乡高质量发展的强劲动能。

如今，温州华侨昔日漂洋过海的生存之需，已转化为深度参与国家战略、推动中外双向奔赴的开放之举，共同书写着“侨助共富”的全新篇章。

来 源：温州都市报

原标题： 《给阿嬷的情书》引发温州华侨追忆与热议

记者 杨晓宴

本文转自：温州新闻网 66wz.com