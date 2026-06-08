1500余名志愿者“温心护考” 新就业群体成主力
高考第一天温州中学考点——公益车队助力高考。蒋文广 摄
温州网讯 昨天是高考首日，记者从市委社会工作部获悉，今年全市社工系统紧扣“强城大爱·温暖同行”志愿服务总品牌，全面启动“温心护考”专项行动。全市联动相关部门、社会组织及爱心企业，在考点周边设立55个标准化志愿服务站，1500余名志愿者下沉一线，为全市6.78万名考生保驾护航。
在温州中学考点，十里河社区开展“情暖学子，筑梦同行”助考行动。服务点提供证件应急办理、休憩减压、便民物资、静音护考、专车送考等服务，心理疏导志愿者与家长交流，或递上暖心伏茶，细微处尽显温情。
东瓯中学考点，天鹅绒志愿服务队与“留心花园”流动党员服务队备齐饮用水、防暑药品、应急雨伞，并定制“金榜题名”徽章，为行动不便考生提供上下楼帮扶。
永嘉县义工联在永嘉中学、永嘉电大设立爱心助考服务驿站，备有文具、矿泉水、牛奶、人丹及防暑药品。
新就业群体成为本次行动最具活力的流动生力军。网约车司机、快递员、外卖骑手等踊跃加入护考行列，发挥流动性强、覆盖面广、响应迅速的优势，提供免费送考、应急帮送、后勤保障等服务。与此同时，全市230余家企业、220多家社会组织也积极响应，用平凡善举织密护考网络。
瑞安锦湖城市驿站“驿先锋”服务队全天候值守，开通应急帮送绿色通道；瑞圆速递各网点提供免费打印，爱心车辆随时响应紧急配送；爱心顺风车协会首日出车240余车次、服务740余人次，联动“云江出行”共享电瓶车推出免费骑行。
在“山城”泰顺，17辆公交车与20余辆私家车、网约车组建“顺行先锋”志愿服务队。特困生、偏远生可电话预约“点对点、一对一”精准接送。30余位外卖小哥为车辆系上绿丝带，组成爱心车队提供应急帮送。
此外，23家临近考点的城市驿站自上周五推出“护考服务周”系列活动，将“强城大爱”的温情延伸到每一个角落。
来 源：温州日报
记者 黄荣杰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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