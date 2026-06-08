掌上温州客户端 2026-06-08 09:09:00

温州网讯 海派艺术代表人物、温籍著名画家林曦明先生于6月7日下午在上海家中与世长辞，享年102岁。消息传回温州，家乡各界人士、书画界同仁及广大市民痛惜哀悼。

德艺双馨：深耕艺坛九十余载

林曦明，字正熙，号乌牛，1926年2月生，幼承家学，随父从事民间艺术。他深耕艺坛九十余载，德艺双馨，早年师从乡贤名家苏昧朔，潜心传统笔墨，兼修诗文书法，立志融会文人画、民间画与西画之长；他1954年到上海工作，形成了清雅质朴、雄秀兼具的艺术风貌，是当代海派代表性的艺术大家，在水墨大写意领域独树一帜。

林曦明曾任上海中国画院画师、创研室主任，中国美术家协会会员、上海美协理事、中国剪纸学会名誉会长、吴昌硕艺术研究会副会长、林风眠艺术研究协会副会长。其创作生涯山水、花鸟、人物三科兼善，笔墨苍润、意境悠远。其作品多次入选全国美展等重要活动，曾获世界杰出贡献奖、二十世纪艺术成就奖等诸多重要荣誉。他同时深耕剪纸艺术，力推民间剪纸表现新生活，关注中国剪纸的国际交流，为中国当代剪纸事业的开拓者，为中国书画艺术与民间艺术的融汇创新作出了重要贡献。

2004年林曦明发起成立上海海上水墨画院，提出了“现代意识、民族精神”的院训，他关心中国水墨艺术的发展，倾心提携后辈，为中国水墨艺术的传承、发展与革新倾注了毕生心血，奠定了海上水墨画院的艺术根基与学术底蕴，深受艺坛同仁敬重。

魂牵桑梓：一生惦念家乡山水

尽管长居上海，林曦明先生始终对家乡怀着拳拳赤子心。他每年春节前后都会回到乌牛老家小住两月，曾动情地说：“我喜欢家乡，喜欢家乡的山水，喜欢温州人。不管在温州还是上海，碰到温州人就像碰见自己的亲人。”

这份深情付诸行动：2006年，81岁高龄的他向永嘉捐赠了西山艺术馆及200件精品力作；2009年，他又在雁荡山灵峰景区捐建了温州第一座以个人命名的艺术馆——林曦明艺术馆，慷慨捐赠380件书画与剪纸作品，让故乡的灵山秀水得以珍藏其毕生心血。

今年春节期间，“江南春色——周昌谷、刘旦宅、林曦明作品展”在温州鹿城墨池坊举行，再次唤起家乡人民对这位老艺术家的亲切回忆。而就在不久前的5月18日，上海红阳美术馆落成启用，“102岁艺术家林曦明专题展”温情亮相，展出其不同时期国画、书法作品60余件；4月3日，他向国家捐赠了书画精品《水乡之春》，以百岁之身践行德艺双馨。

乡友追忆：温暖交集历历在目

先生远行，温州书画界多位好友、弟子与学生含泪追忆，那些跨越半个多世纪的温暖交集历历在目。

衍园美术馆馆长沈国林是林曦明先生艺术的“忠实拥趸”。他哽咽说起当年的“百岁约定”——十年前春节，沈国林与好友李文照同往乌牛拜访林老，带去三张上世纪90年代前的画作。林老喜笑颜开，当场许下：“到了一百岁，你这几幅画可得借我办个百岁画展。”因故未能于上海成展，沈国林便决意将画展办在林老家乡。沈国林先生为了这个约定，于2025年10月在温州墨池坊衍园美术馆举办了“好江南——林曦明书画剪纸特展”，以此向林老致敬。沈国林说：“林老的精品书画大多已捐给国家，市场罕见，这场展览是我对他最深情的告慰。”

中国书法家协会会员、温州市书法家协会顾问李文照闻讯悲痛难抑。他少时与林老之子林光热为挚友，由此结下师生缘。他曾带着习作请林老批改，“林老师热情鼓励，逐幅纠正、示范”，并常教导：“年轻时勿求奇巧，要扎实求学；山石画扎实，未来老来泼墨，骨子里才有物。”退休后，李文照专程赴上海林老画室贴身求学近月，对恩师“手传身教”感念至深。在先生百岁华诞期间，他写下诗句：“大器终成未觉迟，欣圆高格世人知。中西合璧天然趣，笔墨相融山水诗……”以此铭刻恩师德行。

温州画家黄海湧是林老学生兼同乡，一直珍藏着当年师父在永嘉中青年书画班授课时的相片。他回忆，那时乡里条件艰苦，林老师长途跋涉回来开课，就住镇政府小招待所，“他对每个爱好者和颜悦色，手把手教调墨、立意，从无半点架子”。

林曦明先生曾在乐清柳市中心学校任教，乐清人民视其为故乡人。乐清收藏界与美术界多人沉痛哀悼，称林老不仅是永嘉的，更是雁荡山的艺术归人。2009年林曦明艺术馆落户灵峰景区时，林老曾感慨：雁荡山是自己“艺术的归宿”。

先生远去，笔墨长存。雁荡楠溪，那一抹水墨乡愁，将永远为这位百岁赤子留驻。温州市美术界人士表示，林曦明先生对浙南画派的杰出贡献，将如瓯江潮水，在故土代代传扬。

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原标题： 沉痛哀悼！温籍著名画家林曦明先生逝世，享年102岁

记者 叶锋

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