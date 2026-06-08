潮新闻 2026-06-08 09:16:18

在人工智能驱动个体创业（OPC）的浪潮下，一个工位就能开公司不再是天方夜谭。近日，90后创业者金颖颖从鹿城区市监局工作人员手中接过营业执照，其工作室登记住所一栏赫然印着“001工位”字样。这标志着鹿城区首张“工位号”营业执照正式诞生，也意味着鹿城在优化营商环境、支持青年轻资产创业方面迈出关键一步。记者了解到，截至6月5日，鹿城已发出工位营业执照27张。

金颖颖在工位上向记者展示她收到的营业执照

今年25岁的金颖颖来自永嘉，中专毕业后曾在嘉兴从事女装批发七八年，后又尝试直播带货，积累了丰富的电商经验。原本打算去无锡发展的她，偶然得知鹿城区正推行“零门槛”OPC（人工智能驱动个体创业）孵化项目——无需租门面、无需囤货，仅凭一个工位即可开店。在表弟杨纯权的协助下，金颖颖果断选择回乡创业，并顺利成为鹿城区首位“工位号”持证者。

“对于像我这样学历不高、家境普通的年轻人来说，这简直是量身定制的扶持政策。”金颖颖说，“‘一人+AI+工位’模式减轻了80%的电商重复性工作，政府的各项扶持政策也让我更能聚焦事业本身，信心和干劲更足了！”目前，她已通过工位号成功注册5家女装类个体公司，主攻新中式、法式等年轻女性服装领域。此前一直在无锡工作的未婚夫也赶来加入，与她组成创业小分队。

导师课堂

金颖颖的创业项目，依托于中关村智能谷软件园内的温州欢腾文化科技有限公司打造的OPC平台。该平台以AI技术为核心，深度融合温州本地时尚家居、个护电器等产业带资源，通过S2B2C模式将供应链、仓储、运营推广流程标准化与智能化重构。在欢腾科技自主研发的“欢腾AI创业助手”SaaS平台上，创业者可一键生成营销素材、智能选品、自动监控店铺数据。数据显示，该AI电商套件日活用户已达300万人次，旗下“晓风上货”“船长”等工具在抖音、拼多多等主流电商平台同类产品中名列前茅。

“我们致力于让个体创业者从繁琐的后台工作中解放出来，专注于连接客户、提供有温度的服务。”欢腾科技OPC项目负责人刘琼表示。区别于市面上普通的AIGC工具，该平台更强调商业变现。“我们实打实地帮助创业者对接市场，助其在短时间内实现变现。哪怕是在运营中出现小瑕疵，我们也能依托自研大模型及时帮学员解决。”刘琼说。

鹿城“002工位”营业执照持有者麻章良

为激活青年创业“一池春水”，鹿城区人社局、市监局等部门协同发力，推出了一系列集成化服务：“工位号”注册实现一日办结，并提供免费刻章服务，同时配套免费培训、算力补贴、创业补贴、免息贷款等政策，形成全链条创业护航体系。通过联动高校、街道社区深入排摸潜在创业群体，截至6月5日，鹿城已累计发动意向人员760名，243人参加基地创业培训，带动全职在岗实操57人，孵化本地创业团队27个，已发出27张工位营业执照，为创业项目落地按下了“加速键”。

在孵化服务方面，OPC社区为创业者提供了全方位保障。“前期孵化全免费，包括工具和电脑设备都不需要创业者自费购买。报名后，导师会一对一、手把手教开店、并指导运用AI工具拉高人效。”刘琼介绍，开店后导师还会无条件陪跑一个月，“不仅教开店，更要想办法让大家开好店、赚到钱。”在AI浪潮与政府全方位扶持下，越来越多像金颖颖一样的年轻人正轻装上阵，为鹿城打造“AI示范应用第一城”注入源源不断的青春活力。

来 源：潮新闻

原标题： 鹿城推行“工位号”注册，已孵化创业团队27个

共享联盟·鹿城 潘笔涵 通讯员 鹿人社

本文转自：温州新闻网 66wz.com