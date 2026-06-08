从枝头到舌尖！温州杨梅这样守住安全与新鲜

温州都市报 2026-06-08 08:15:00

温州网讯 今年外地杨梅相关风波引发热议，不少温州市民也心生疑问：食用本地杨梅是否安心？

面对大家的关切，温州科技职业学院（温州市农业科学研究院，下称市农科院）的专家团队深耕一线，从种植、运输到品质检测，全链条开展技术研究与服务。在他们看来，“高校服务地方农业，不能只停留在纸面，要实实在在帮农户解决难题，也让消费者吃得放心。”

种下去：

让杨梅树“矮”下来，品质提上来

温州山地众多，杨梅老树占比不小。以往果树树形偏高，不仅采摘不便，也给日常田间管护带来诸多不便。

市农科院园艺所副研究员谢志亮扎根田间十余载，推广矮化精准修剪技术。通过科学修剪，将树高调整至适宜地面作业的高度，果农站在平地便可完成采摘与管护工作。

经过矮化改造的果树，树形通透、通风采光条件更佳，树体长势健壮，抗逆能力显著提升，还有效降低了人工成本。这项技术已连续多年入选市级农业主推技术，在我市杨梅主要产区广泛应用。

针对杨梅生长过程中常见的虫害问题，当地推行生态管护模式，结合环境清理、物理诱捕、生物防护等多种方式综合防控，从源头守护果实生长。不少果农应用这套方法后，杨梅品质稳步提升，也收获了收购市场的认可。如今，生态种植理念与管护方式，已在温州杨梅产区逐步普及。

运出去：

不靠违规处理，主打“抢时间、降温度”

种出优质杨梅，如何顺利外运，一直是温州杨梅产业发展的一大考题，坊间也因此出现一些不实猜测。

市农科院食品所副研究员蒋巧俊解读了背后缘由：“出现相关传言，主要是过去产地商品化处理、冷链物流配套不够完善。杨梅果肉娇嫩、不易存放，常温环境下放置时间一长，口感和品相就会变差，消费者容易产生误解。”

比如，杨梅刚采摘时风味最佳，存放一日品质便有所下降，若是搁置七八天，再完善的保鲜手段也难以挽回。“鲜果保鲜没有捷径，核心在于把控时间与温度。采摘、分拣、运输的周期越短，对低温储运的要求越低；如果流转环节耗时较长，就必须依靠全程冷链稳定品质。”蒋巧俊介绍说。

“违规保鲜方式本就是行业底线，我们从不触碰，只专注探索物理保鲜技术，延长鲜果保鲜周期。”蒋巧俊态度明确。持续补齐商品化处理、冷链物流两大短板，能让温州杨梅保持更佳风味、销往更远市场，为消费者带来更优质的果品体验。

检得严：

关口前移，鲜果未熟先预警

种得好、运得鲜，更要把控好品质检测关。

市农科院分析测试中心农产品质量分析评价室主任张维一介绍，今年出现了明显变化：往年多为监管部门上门抽检，如今不少果农主动送来样品，自愿开展品质检测。“大家对自家果品有信心，也希望用权威检测报告，给消费者一份安心。”

检测工作也实现关口前移。过去仅对成熟上市的杨梅进行检测，今年针对枝头尚未成熟的青果，也开展预防性抽样检测。“提早排查潜在风险，监管部门可以及时介入，农技人员也能第一时间提供指导，避免问题果品流入市场。”

检测模式同样不断优化。传统实验室定量检测结果精准，但耗时较长；如今田间广泛使用快速检测卡，十几分钟就能完成现场初筛，初筛存疑的样品再送入实验室深度复核、全面检测，形成“现场快筛+实验室确证”的完整检测闭环。

守得住：

全方位排查，用数据回应民生关切

受外地相关事件影响，市民最为关心的问题，便是本地杨梅能否放心食用。对此，市农科院分析测试中心主任王亮带领团队用实际行动给出答案。

受相关政府部门委托，该中心在全市12个县（市、区）开展杨梅专项暗访排查与风险监测，范围覆盖种植基地、收购集散点、流动摊贩、生鲜市场等环节。截至目前，已累计抽样百余批次，完成各类快速检测、定量检测超一万项次。

针对泰顺等地果农不熟悉快速检测操作的情况，专家上门手把手开展实操教学，同时指导农户规范开具承诺达标合格证。

为打消市民疑虑，团队还走进《温州农品联播》直播间，在瓯海、泰顺杨梅专场直播中，完整公开鲜果快速检测全流程，直观展示检测方法与判定标准。“用真实数据说话，以透明流程化解大家的顾虑。”王亮说道。

作为省市场监管局、省农业农村厅双重认证的专业农业质检机构，中心配备液相色谱串联质谱、气相色谱串联质谱等高端设备，单次可筛查七八十项相关指标，检测能力过硬。

这套检测服务面向全产业链开放，种植基地、农户、市场商户均可送检。产前对挂果抽样预警，同步配套农技帮扶；上市前凭检测凭证入市，让每一份杨梅都拥有“品质身份证”。

“截至目前，本地杨梅的各项抽样监测指标均符合国家标准要求。对于本地杨梅的品质与安全，我们抱有信心。”这份底气，源自团队上万项次的检测数据。

从田间科学修剪、生态管护，到流通环节控时控温、冷链保鲜，再到实验室全维度检测排查，温州科技职业学院（市农科院）以全链条技术服务，回应了广大市民最关心的问题。

来 源：温州都市报

原标题： 从枝头到舌尖！温州杨梅这样守住安全与新鲜

记者 蔡挺/文 王诚/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com