温州晚报 2026-06-09 08:55:24

温州网讯 6月6日，巴拉巴拉“热爱社区”公益活动在温州园博园南园核心区正式启幕。活动将一直持续至7月20日，近两个月时间内免费向市民开放，为温州及浙南周边家庭提供一处集公益影像展、自然研学、亲子互动于一体的户外成长空间。

本次巴拉巴拉“热爱社区”以上海、温州双城联动形式，完成跨城落地。依托园博园独有园林生态资源落地公益课堂，把园博园植物资源转化为自然研学课程，打造“园林+公益美育”落地样本，助力园博园丰富内容业态。固定周期开设IP公益见面会、自然研学课堂、公益亲子跑、传统手工公益课等内容，长效补充园博园亲子服务，实现园区公益内容常态化落地。

现场最受瞩目的是《中国小朋友》IP影像展首次线下落地。37位全国小朋友的真实成长故事以镜面影像展形式在园内免费展出，大屏循环播放《中国小朋友》短片，打造沉浸式公益美育空间，市民可免费参观。

启幕当天，不少家庭一早就来到现场。原创IP矩阵区内，有品牌自有IP主题装置落地草坪，全时段免费打卡；在IP见面互动区，原创IP、小马宝莉、汪汪队等IP将定时举办见面会；还有DIY体验区，植物拓印、苔藓盆栽、端午艾草挂件等自然手作课程，节假日免费开课。此外，限时快闪店内销售服饰、鞋配、IP周边、文创等近百款原创产品，并推出T恤烫印拼豆手作等DIY体验。

巴拉巴拉总经理周俊武介绍，为了顺应新时代亲子关系发展趋势，今年将品牌主张升级为 “活在热爱里”。以品牌之力为构建更亲密、更包容的亲子生态贡献力量。他表示，“热爱社区”公益亲子空间正式落地温州园博园，园博园“惠民便民”建设理念与巴拉巴拉“儿童友好”初心的高度共鸣，更是政企双向奔赴、优势互补的典范。他说：“这次合作不是简单的品牌入驻，是巴拉巴拉在家乡的扶持下模式创新实践。”

周俊武表示，希望通过一系列公益活动，让孩子在大自然中释放天性，让城市公共空间真正服务于市民家庭，将“助力儿童友好型社会”愿景化为切实行动，真正做到服务城市民生、守护儿童成长、实现品牌社会责任升级的多方共赢。

据悉，该项目利用园博园公共空间落地普惠亲子项目，以公益展览、园林文旅、自然体育、美育研学五位一体的模式，拓展了城市公共空间的儿童服务属性，为温州公共文旅配套建设提供可复制的公益落地经验。同时，项目落实了园博园“惠民便民、资源于民”的发展理念，借助品牌公益资源提升园区儿童美育场景，吸引年轻亲子家庭走进园博园，助力打造城市公益文旅新地标，夯实园博园温州亲子文旅标杆地位。

来 源：温州晚报

原标题： 遛娃好去处！巴拉巴拉“热爱社区”落地温州园博园

记者 张琼冉 受访单位供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com