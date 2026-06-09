温州新增一条直飞韩国济州客运航线
温州晚报 2026-06-09 08:57:12
温州网讯 近日，由中国国际航空执飞的温州至韩国济州直飞客运航线正式通航。本次航班采用空客A320客机执飞，全程飞行时间约2小时。
韩国济州岛凭借独特的自然风光和丰富的文旅资源，长期位居中国游客出境短途度假热门目的地前列。当前出境游市场持续回暖，暑期旅游旺季将至，济州岛热度攀升、客流大涨，本次航线加密精准匹配旺盛的出行需求，进一步织密温州国际航空出行网络，满足市民出境游玩的出行需求，畅通两地人员互动、文化交流和商贸沟通。
截至目前，温州龙湾国际机场国际地区客运航线已覆盖罗马、米兰、马德里、中国香港、中国澳门、首尔、新加坡、济州、曼谷、万象等多个航点。
来 源：温州晚报
原标题： 温州新增一条直飞韩国济州客运航线
记者 陈培培 通讯员 王毓婕
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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