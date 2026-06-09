进度条刷新！苍泰高速泗溪互通主线桥左幅梁板架设完成
近日，随着最后一片40米预制T梁稳稳落位，苍泰高速浙江交工7标泗溪互通主线桥左幅梁板架设圆满完成，项目建设取得重要阶段性进展。
泗溪互通主线桥位于泰顺群山间，施工条件复杂，此次架设的T梁单跨长达40米，施工难度与安全风险突出。年后复工以来，项目部以党建引领攻坚，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，紧盯施工节点目标，不断优化施工方案，将计划细化到天，以“一天一跨”的节奏高效推进。目前，左幅梁板已全部架设完工，整体进度平稳可控。
施工全过程中，项目始终以“山海路 共富梦”党建品牌引领安全品质建设，深度践行“平安百年品质工程”建设理念，牢牢守住安全生产和工程质量底线。项目依托架桥机智能监控、自动限位等系统，强化设备本质安全；针对高风险吊装作业，安排专职安全员全程值守巡查，精准消除隐患。同时，从严控制支座平整度、梁板安装高程等关键指标，并采取专项防护措施，防止构件破损与设备磨损，以标准化、精细化施工保障品质。
管理上，项目推行工地网格化管理，落实“定点、定人、定责”机制，实现现场无死角管控，层层压实安全质量责任。下一步，苍泰项目将持续深耕党建品牌建设，持续以红色力量赋能项目建设，抢抓当前施工黄金期，持续深化全过程精细管控、品质管控，全力打造安全优质、绿色精品的标杆工程。
来 源：潮新闻客户端
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本文转自：温州新闻网 66wz.com
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