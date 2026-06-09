温州日报 2026-06-09 08:19:00

杨佳威开展研究。本人供图

失明患者在接受高分辨率视觉脑机GCP临床试验。图源央视新闻

温州网讯 竖、竖、横。

当失明了近20年的灵灵（化名）在白纸上简单落下三笔，写出一个“H”时，现场沸腾了。

同样难以置信的，还有盯着微信群实时更新的杨佳威。他第一时间点开了团队从现场传回的视频。“术后开机第二天，她就看见了！我们原本预估至少要训练一两个月。这简直像中了百万大奖一样让人惊喜。”他激动地反复回放视频，仔细看那一笔一划。

杨佳威，温籍青年科学家，作为杭州暖芯迦电子科技有限公司创始人兼董事长。过去12年，他和团队只专注一件事：研究用脑机接口帮盲人“重见光明”。

6月5日，这件看似天方夜谭的事，竟真的做成了——我国首例高分辨率视觉脑机GCP临床试验取得成功。

这款脑机产品，从里到外都印着“国产”标识。由中国科学家团队独立打造、中国全内资企业自主开发，技术、产品全链条国产化，我国拥有完整知识产权。

先看原理。在患者视网膜植入芯片，并佩戴一款有微型摄像头的眼镜。当摄像头捕捉到光信号时，会转化为电信号进行神经编码，随后在大脑视觉皮层中成像，让患者“看到”世界。

“不仅是光、轮廓，患者开机调试第二天就能识别字母、图像。在设备放大功能帮助下，患者有望达到理论恢复视力0.5。”杨佳威说，全球一代技术的恢复视力不足0.03，而“暖芯迦”产品的分辨率是目前全球最高。

凭借全链条自主研发，核心芯片、高密度电极阵列、智能神经编码算法等关键技术，领跑全球脑机接口赛道，这条“追光”之路，并非坦途。

看杨佳威的履历，朴素而扎实。他曾在澳大利亚墨尔本大学深造，一路从博士做到研究员。

2014年，他带着寥寥数人的团队回国，挤在一间小办公室里，开启视觉脑机产品的研发。那是真正意义上的从零起步——

国内没有供应商，他们就自己动手建产业链。研发制作产品涉及90多个步骤，每个步骤都需要定制化设备。“我们自己培养供应商，单单产线就投了近1亿元。”杨佳威说。

研发周期长，就咬咬牙攻克。覆盖三大洲的研发布局，建有具备先进植入体封装、脑机核心组件加工、终端产品集成一体化的万级GMP洁净车间……这支日益壮大的百人团队，在黑暗中点亮了越来越多的“光”。

“没有人知道‘盲人复明’这件事会不会成功。很多国际同行放弃研究，我们也承受着巨大压力。”杨佳威坦言，团队投入资金巨大，经济和精神压力极大，但从未想过放弃。

2021年9月，在中国眼谷开园的第二年，他们研发的高分辨率视觉脑机样品第一次出现在眼谷展厅里；次年便与中国眼谷展开合作。

更多的奇遇，在温州发生着。

当杨佳威作为科技型企业家参加世界青年科学家峰会时，他有幸见到了1993年诺贝尔物理学奖得主、美国国家科学院院士约瑟夫·胡顿·泰勒。在当面请教后，他获得了这位科学家前辈的夸赞：“Good job！”

“每次参加青科会，都能和世界顶尖青年科学家、行业领袖交流，更坚定了我们继续实验的信念。”杨佳威感叹说。

十年磨一剑，惊喜总会不期而至。在2024年的实验中，被挡住眼睛的盲猴精准定位小球，做出了一个抓取的动作。就是这样一个动作，让整支团队斗志更盛。

如今，当技术突破从动物实验迈入人体临床试验，“成功”二字之于杨佳威，更多了一份“不辜负”——

他的抽屉里，珍藏着一摞信件，都是全国各地视障人士及其亲属寄来的手写来信。就像其中一封信结尾所写，“这个大好时代的大好世界，我多么想见一见她的全貌”，杨佳威也在一天天鼓励自己：一定要攻克脑机接口技术，让信里的心愿成真。

而这一天，终于到来了。

来 源：温州日报

原标题： 苦研十余年，温籍科学家用脑机接口帮盲人“看见”世界

一个“H”背后的追光奇迹

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com