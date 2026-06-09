潮新闻客户端 2026-06-09 09:22:11

废弃的秸秆摇身一变，成为高端3C电子产品的核心基材。近日，温州市苍南县一家企业攻克“点草成金”关键技术，历时三年自主研发的3C电子生物树脂正式实现量产。

苍南县融媒体中心 供图

这款绿色新材料可广泛应用于电脑、手机主板等高端电子元件，为我国半固化片、覆铜板领域提供了安全可控的国产化绿色新方案。

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在浙江禾邦生物新材料科技有限公司试验室里，研发人员正进行着各项实验操作。公司树脂研发负责人贾杨杰介绍，经过3年研发，这款3C电子生物树脂，近期正式实现3C电子领域的量产应用。实验室研发发现，生物树脂与玻璃纤维复合后的弯曲强度比石化基树脂高出15%以上，且产品生产稳定性高，性能波动小。同时，客户反馈显示，产品端测试性能优于其当前使用的石化基树脂。

团队不仅实现了在力学性能方面，对传统石化基树脂的全面超越，更在绿色低碳方面取得了里程碑式的突破，这也是该产品区别于市场同类产品的核心竞争力所在。贾杨杰介绍，团队最大的突破在于，首次通过生物制造，利用木质素这一天然分子生产出性能稳定的高端树脂，碳足迹追踪发现其较石化基环氧树脂减排二氧化碳25%以上，通过了ISCC国际碳溯源认证，在兼顾环保的同时，产品性能完全满足3C电子领域的量产应用要求。

走进企业生产车间，空气中弥漫着淡淡的树脂气味，工人们身着统一工装，在操作台前仔细监控着温度、压力等各项工艺参数，不时记录数据、取样检测。公司生产负责人邓孝顺介绍，该产品的最大优势在于低碳、环保和节能，目前已应用于3C电子产品外壳的基材——半固化片，以及内芯印刷电路板的基材——覆铜板。这款半固化片正是采用该公司的生物基树脂制成，其关键力学强度比传统石化基产品提升20%，同时成本更低，也因此签下了国内知名手机厂商的订单。

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随着3C电子生物树脂量产线的稳定运行，禾邦生物正瞄准更高端、更广阔的市场空间加速布局，将研发触角延伸至高频通信、新能源汽车等国家战略性新兴产业。贾杨杰透露，接下来，公司的研发重点将转向高频覆铜板用生物树脂，可应用于电脑、手机主板等产品，同时还将拓展至通信、新能源汽车电子等领域。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 废弃秸秆“变身”高端基材 苍南企业实现技术新突破

作者：林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com