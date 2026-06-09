潮新闻客户端 2026-06-09 09:22:11

6月8日上午10点，“2026小龙趣跑·龙湾Cityrun”钟秀园站正式启动报名，900个名额仅两小时就被一抢而空。

7月5日下午4点，数百组亲子家庭将沿着瑶溪河畔，穿梭于树林与古建筑之间，在戏水、品咖、探馆的乐趣中，完成一场别开生面的寻宝之旅。

这场充满欢声笑语的赛事，为何选在瑶溪钟秀园？答案或许就藏在景区的空气里——一种久违的“松弛感”。

龙湾区委宣传部供图

从撒欢到寻味，享受亲子慢时光

走进占地980亩的钟秀园，悠然自得的气息扑面而来。核心区16.7万平方米的空间里，游客集散区、亲子游乐区、特色村落保护区、体育运动区、明韵文化区五大功能区有机融合；瑶溪河滨水景观带、L型商业廊带、崖壁休闲带三线贯通，共同勾勒出一幅“山水为底、文化为魂、游乐为媒”的生动画卷。

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跟随2026小龙趣跑钟秀园站的跑步路线，丰富多元的设施次第展开。最吸引孩子们的，非占地5万平方米的“叽叽喳喳儿童乐园”莫属。这里拥有高空滑梯、蹦床区、沙滩区、秋千王国等50余项设施，堪称温州热门遛娃和近郊亲子旅游目的地。

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乐园对面，是夏季限定的漂浮岛水乐园，设有水上漂浮王国、欢乐互动区、网红打卡点，宛如山水间的亲子水上秘境。目前水乐园已进入焕新收尾阶段，将于6月19日清凉开园。

古建六馆集群则是文化浸润的好去处。玄石斋里，国家级非遗传承人现场展示彩石镶嵌技艺，五彩石头在指尖化作精美画作；郑家园麦麦酒文化馆完整呈现省级非遗“麦麦酒”的古法酿造工艺，游客可亲手参与酿造，感受传统技艺的魅力；贞义书院、龙湾书画院、非遗体验馆、姜立纲书法艺术馆各具特色。动静皆宜的布局，让全年龄段游人都能在此找到心仪的一隅。

玩累了，不妨到“山下咖啡”小憩，品一杯醇香咖啡，配一碗带着儿时味道的排骨面，别有一番滋味。不远处的匠心园餐厅则供应地道小海鲜，让味蕾也踏上一次旅行。

边建设边运营，“文旅之花”逐步绽放

钟秀园如今的热闹并非一蹴而就，而是源于一场持久的“微改造、精提升”。

2023年春节，钟秀园首个文旅项目——叽叽喳喳乐园开业时，陪伴它的只有山脚下一间“山下咖啡”，四周仍是工地，一度面临人流不足的困境。“我们深入调研亲子家庭需求，发现大家渴望的是能让孩子尽情玩耍、让家长安心放松的亲子空间。”钟秀园运营方、依山傍水（浙江）文化旅游管理有限公司董事长吴一可介绍，团队随即开启了边建设边运营的培育模式，目标是把钟秀园打造成亲子度假综合体。

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随着多个消费业态逐步落地，运营团队将研学课程植入明清古建筑与自然景观之中。通过开发40余种涵盖历史、非遗、科技的研学课程，逐步丰富游乐、研学、演艺等配套，园区客流稳步回升，如今已是温州教育部门指定的研学基地之一。

在贞义书院，孩子们通过“科举模拟考试”感悟张璁的勤学精神；非遗体验馆内，彩石镶嵌、古建筑木雕等手作课程让孩子们触摸历史的肌理；联合国科温州研究院开发的“科学小侦探”项目，更将科创探索融入山水课堂。

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周末及节假日，小剧场更是景区的“流量密码”。《奥特曼互动秀》《小猪佩奇的一天》等儿童剧目轮番上演，孩子们的欢笑在老宅院中回荡。据介绍，通过精准排期与IP化打造，小剧场已累计演出近两百场，几乎场场爆满，为园区可持续运营注入了源源不断的动力。

对于疲惫的都市人而言，无需长途跋涉，来钟秀园带孩子痛快玩一场水，在林间喝一杯手冲咖啡，在老房子里做一次手工。这种触手可及的“松弛感”，正是文旅融合高质量发展的生动注脚。

来 源：潮新闻客户端

原标题： 溪石皆玉色，在瑶溪钟秀园解锁松弛感

共享联盟·龙湾 余平 记者 张银燕

本文转自：温州新闻网 66wz.com