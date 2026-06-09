爱心护考！ 温州全城联动助力学子逐梦考场

温州日报 2026-06-09 08:57:10

在二十二中考点，志愿者为考生和家长们提供免费饮水和防暑物资。受访者供图

温州网讯 六月盛夏，梦想启航。6月7日，全国高考正式拉开大幕。在温州，金融企业、国企公益组织、社会志愿团队等多方力量携手联动，全面开启“爱心护考”公益行动。通过专车送考、驿站值守、物资补给、特色祈福、便民扩容等系列暖心举措，全方位服务考生与陪考家长，以城市温情陪伴广大学子奔赴梦想的考场。

考场外送西瓜，祝愿考生“顶呱呱”

高考首日，“瓯江红”现代菜篮子党群服务中心发挥党建引领作用，组建“红色帮办”志愿服务队，联合温州三乐亭公益慈善服务中心，在温州市第二十二中学考点对面设立爱心护考志愿服务站。这是双方连续第二年携手开展高考护考公益行动。今年，温州菜篮子集团与三乐亭公益慈善服务中心已签署党建共建协议、设立志愿服务共建点，常态化推进公益服务，护考物资更充足、服务更细致。

服务站现场物资丰富、氛围温馨，矿泉水、新鲜西瓜、防暑药品、风油精等便民物品一应俱全。祈福祝福区独具巧思，成为现场亮点。志愿者为考生和家长送上热腾腾的粽子，寓意“一举高中”；清甜的红瓤西瓜，祝愿“成绩顶呱呱”；绿丝带与红丝带分别寄予“一路绿灯”“前程红火”的美好期许；鸭蛋则寓意考场“收获惊喜彩蛋”。据现场负责人介绍，高考期间预计送出500余份爱心物资。

今年，护考现场还迎来了一位特别的志愿者——近日在温州走红的“西瓜哥”。他本名小明，是一位在温州生活了19年的安徽籍小伙，因骑着装有1.5米巨型西瓜模型的三轮车卖瓜，并配上幽默的“仪式感”装扮，深受市民喜爱。高考期间，他专程来到二十二中考点，与志愿者一同为考生切西瓜、送祝福。“西瓜寓意‘顶呱呱’，希望每个考生都能考出顶呱呱的成绩！”西瓜哥一边递西瓜一边笑着说。路过的考生和家长纷纷为这位朴实又热心的志愿者点赞。

值得一提的是，为方便送考家长停车，高考期间，在温州市第二十二中学考试的考生家长可将车辆免费停放在展银大厦停车场。

柜面变身“高考驿站”，家长等候清凉舒心

“在‘高考驿站’等候，清凉的环境确实缓解了焦虑。”6月7日，乐清中学考生家长黄女士走进国寿支公司“高考驿站”，舒心的环境让她紧张的心情平复了不少。

高考期间，社会各界都在以自己的方式助力高考。中国人寿温州分公司立足网点布局优势，将重点地区的7个柜面服务网点升级为“高考驿站”，秉持不打扰、不营销的服务初心，为考生及陪考家长打造专属的“伴考休息站”与“物资补给站”。

与考点外的露天摊位形成互补，“高考驿站”最大的特色在于其独有的场域优势——安静舒适的室内休息区、凉爽宜人的环境，为等候的家长提供了一个避暑的专属空间。驿站内免费供应饮用水、纸巾、手机充电、打印复印等基础服务，部分柜面还贴心准备了符合考场要求的备用文具、清凉扇、应急防暑药品和能量小零食。从一杯水的清凉到一支笔的应急，处处体现润物无声的关爱。

在传统便民服务基础上，国寿“高考驿站”实现了数字化暖心升级。考生和家长只需打开“中国人寿寿险APP”或官方小程序，即可一键查找附近驿站、在线预约休息与便民服务，免去奔波之劳，让关爱触手可及。

与此同时，中华财险洞头支公司同步启动“助力高考，为梦护航”爱心助考活动，以实实在在的便民服务，为广大考生和陪考家长送去贴心关怀。本次活动将持续至6月10日。

“爱心助考这项公益服务，我们已经坚持了八年。”中华财险洞头支公司负责人表示，今年公司携手洞头区顺风车协会，集结员工与社会志愿者组成爱心送考车队。所有车辆均贴有暖心标识，考生和陪考家长可免费搭乘。针对家住偏远、行动不便的考生，公司还提供一对一预约接送服务，稳稳守护赶考路。截至6月8日下午，已累计提供接送服务300余次。

来 源：温州日报

原标题： 温情满鹿城 护航高考路

温州全城联动助力学子逐梦考场

记者 林迎颖 邓帆慧 通讯员 张诚成

本文转自：温州新闻网 66wz.com