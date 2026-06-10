新房装修一年就被吃空！白蚁“偏爱”现代家庭，怎么防？

温州晚报 2026-06-10 09:24:30

温州网讯 晚上七点，老城区某公园里，路灯初亮，昏黄光晕下，无数白蚁正密集飞舞。

与此同时，市区大南门某小区一户居民家中炸开了锅：“阳台上全是白蚁！”“拼命往纱窗缝里钻！”“飞进来好几只，翅膀一掉就钻地板缝了！”

连日来，位于新城汤家桥的某小区物业，在业主微信群里连发多条温馨提示：晚上适当降低家中灯光亮度，关门、关窗、关灯……防止白蚁入侵。

眼下，一年一度的“人蚁大战”，又如期打响。

一线直击：咨询求助电话从早响到晚

近日，市区白蚁防治服务机构持续接到大量市民求助。昨天下午，记者联系上温州市瓯海景山康宇有害生物防治中心的曾师傅时，他正在门店里忙着接待顾客。

“老板，我家房子装修才三年，地板下面好像有白蚁了，您给看看买什么药？”一位中年妇女满脸焦急。

“液剂，回去兑水，沿着墙根、地板缝、门套边上喷，喷匀了就行。”曾师傅一边说，一边从柜台下取出一瓶塑料瓶，“这个几十块钱，够你整套房子用了。”

话音未落，手机又响了。“喂，对对对，我明天上午过去，你先别拆东西，我能做‘微创’……”

让人没想到的是，短短半小时的采访，竟时不时被人打断。曾师傅无奈地笑着对记者说：“你看，来的人太多了。从早上八点一直忙到现在，有时要忙到晚上八九点。眼下正是一年中最忙碌的时段，一天少说几十个客户上门，多的时候甚至上百个。”

深度解密：白蚁为何“偏爱”现代家庭？

曾师傅于2002年起从事白蚁防治，持有有害生物防治高级证书及白蚁防治工程师资质。二十多年来，他几乎每年此时都在与这种小昆虫“斗智斗勇”。

“现在飞出来的主要是台湾乳白蚁，也叫家白蚁。”曾师傅一边整理药箱一边说，“每年5月到6月，晚上8点到9点，温度26到27摄氏度，湿度合适，气压一变，它们就‘哗’地全涌出来了。”

他打了个生动的比方：“这好像是白蚁的‘集体婚礼’。飞出来配对，翅膀一掉，就往地板缝、门套缝里钻。一旦钻进去，就是三四年潜伏期，等你发现时，木头早就被吃空了。”

近年来，白蚁问题似乎愈演愈烈，曾师傅给出两个关键原因。一是装修材料之变：过去家里多用杉木，白蚁不爱吃。如今家家户户是松木、复合板、木地板、柜子、门套，这些材料纤维细、易消化，白蚁“一吃就上瘾”。二是城市绿化扩张：公园、行道树、小区绿化带成了白蚁的天然“温床”。若物业不重视防治，白蚁分飞时便如“天女散花”，直接扩散进居民家中。

“28层、32层我们都见过白蚁。”曾师傅说，“纱窗挡不住它们，它们会顺着缝隙拼命往里钻。趋光性使得它们拼了命也要飞进来的。”

触目惊心：新房装修一年，又被白蚁啃食

采访中，曾师傅翻出手机里前两天拍的照片。照片中，一间装修考究的客厅，电视背景墙的木饰面已被啃出一个个窟窿，地板上散落着一层白蚁翅膀，门套边缘布满了细密的泥线。

“这是时代海庭小区的一个业主，常年在国外，房子一年住不了几天。”曾师傅说，“几年前第一次装修被白蚁吃光，他拆了重装，结果一年后又成这样了。”

最关键的是——他从未做过预防。“白蚁最大的特点就是隐蔽。”曾师傅叹了口气，“前一两年你根本发现不了，等你看到分飞时，它们已经在你家里住了三五年，早就把里面吃空了。”

前两天，该业主终于意识到问题的严重性，找到了曾师傅。曾师傅给出的方案是“微创灭蚁”——不用大拆大动，通过精准钻孔、喷药，将药物送入白蚁巢穴，实现整巢杀灭。“这就像医学上的微创手术，不用开膛破肚也能治好病。”曾师傅说。

防治指南：预防花小钱，灭治费大力

面对来势汹汹的白蚁分飞期，市民究竟该怎么办？曾师傅给出三条“干货”建议：

一、分飞期应急处理。关好门窗、拉上窗帘、降低室内亮度。少量飞入的白蚁可用杀虫剂喷杀或开水烫死，也可在灯下放一盆水，利用趋光性让白蚁落水淹死。

二、长期预防是关键。装修前或尚未发现白蚁时，建议使用药液进行喷洒预防。药液比粉剂效果更好，能均匀覆盖地面和木质构件表面，形成防护屏障。药效持久、低毒无味，一整套房子花费仅几十元。

三、发现蚁害及时处理。不要盲目拆装修，不要随意网购不明成分的药。应联系正规防治机构或到专业门店咨询，选择有传毒效果、对哺乳动物低毒的正规产品，或请专业人员上门服务。

“年纪大的人，我们就教他们自己买药喷洒，几十块钱就能解决问题。年轻人如果工作忙，我们提供上门服务。”曾师傅说，“但不管哪种方式，关键是要行动。你不理白蚁，白蚁可不会不理你。”

结束采访时，曾师傅匆匆收拾工具出了门：“我得赶快走了，客户在等着呢。”临别前，他对记者说了句实在话：“白蚁防治，说到底就是一场持久战。房子越建越多，装修越来越讲究，绿化越来越美，这些对我们来说是好事，对白蚁来说也是‘福音’。我们唯一能做的，就是早一步预防。”

他再次提醒市民，目前正值台湾乳白蚁分飞高峰期，如发现家中出现白蚁分飞或木质结构异常，请及时采取防治措施，切勿拖延。

来 源：温州晚报

原标题： 新房装修一年就被吃空！能飞上32层、潜伏三五年才现身……

白蚁“偏爱”现代家庭，怎么防？

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com