温州体育 2026-06-10 09:50:00

为进一步激发市民体育消费热情，助力暑期全民健身热潮，温州市将于2026年暑假期间继续开展市区体育消费券惠民活动。本次活动延续“财政补贴+社会参与”模式，通过数字化平台发放电子消费券，为市民带来实实在在的运动福利。

体育消费券

发放时间：2026年6月26日至8月28日

领取时间：每周五上午10:00开放领取

面值种类：2元、5元、10元、20元、60元、100元、200元、300元

领取渠道：

●“温州市民卡”公众号

●“温州市民卡”APP

●“浙里办”APP

代领规则：支持为14周岁以下及60周岁以上的家人代领

领券成功后，市民可出示消费券二维码或携带“温州市民卡”实体卡，到市区（鹿城、龙湾、瓯海、洞头）任一家体育消费券定点场所支付核销。本次活动涵盖游泳、篮球、足球、羽毛球、健身等传统体育项目，以及射箭、攀岩、马术等新兴时尚项目。同时，百姓健身房继续纳入定点范围，进一步丰富了市民的运动选择。

在使用规则方面，消费券仅限定点场所的体育健身和技能培训服务，不可用于购买装备或食品。每人每周限领3张券（含1张大面额券），年累计上限1000元，消费券有效期为7天，逾期自动回收。为保障活动有序开展，温州将建立预警与监管机制，确保消费券精准投放，防范囤券、倒卖等行为。

活动相关政策细则将通过政务网站、微信公众号等多渠道公告，欢迎广大市民关注并参与。此次体育消费券惠民活动的持续开展，不仅为市民提供了更多参与体育活动的机会，也将进一步推动温州市全民健身事业，助力体育强市建设。

来 源：温州体育

原标题： 温州市区体育消费券今夏再度来袭！6月26日开领！

本文转自：温州新闻网 66wz.com