搭上“科技快车” 文成深山杨梅打“飞的”下山了
又到一年一度的杨梅成熟上市季，文成县的杨梅多依山傍水栽种，部分杨梅果树地处深山、远离道路、交通不便。受地形制约，传统采收下山耗时较长，转运损耗率偏大。如今无人机穿梭山林，让深山杨梅搭乘“空中通道”快速出山，为杨梅采收运输提效减负。
文成县融媒体中心 供图
眼下，珊溪镇南阳村的杨梅迎来采摘旺季，漫山遍野的杨梅树上挂满了紫红色的果子。随着志愿者操纵无人机飞向山顶，山顶上的工人将采摘好的新鲜杨梅装篮、固定后，满载鲜果的无人机往返于山顶和山下，高效完成杨梅转运工作。以往，部分位于山顶上的杨梅果树采摘后需要人力运送至山下，如今山林间多了忙碌的“空中搬运工”，让杨梅转运工作变得便捷又高效。
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这样一来，极大减轻了已经70岁的梅农刘方惠的负担，他家杨梅的种植规模不小，大多栽种在山顶上，如何将杨梅运下山一直是他的一大烦心事。他说：“过去靠人工挑担，半天只能往返四五趟，下山后就没力气上去了。现在使用无人机运输，几分钟就能完成一趟，效率大幅提升。”
文成县融媒体中心 供图
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珊溪镇是文成县最大的杨梅种植乡镇，杨梅产业规模庞大，为破解部分深山杨梅运输痛点，打通深山杨梅下山“最后一公里”，珊溪镇组织志愿者利用无人机帮助农户运输杨梅。
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相较于传统人工挑运，无人机运输不仅大幅提升了杨梅运输效率，降低了种植户的劳动强度，也减少杨梅在运输过程中的损耗，让杨梅以更完好的品相进入市场，保障了杨梅的品质。
文成县融媒体中心 供图
志愿者、无人机操作员陈建用告诉记者，他操控无人机运输杨梅已持续两年多，每年上市季都会为周边果农提供服务。“平时跟农户约好时间就来帮忙飞一下。以前山里没路，农民用扁担挑，一趟要半个多小时；现在用无人机，几分钟就运完一趟。这大大提高了速度，让深山里的杨梅和农作物运输都方便了很多。”
近年来，文成县在低空经济领域持续发力，各类应用场景陆续落地见效。珊溪镇立足自身特色产业优势，依托低空技术有效破解了深山农产品运输难、损耗高、效率低的产业痛点，盘活了深山优质农业资源，把低空产业的发展红利送到农户家门口。
来 源：潮新闻客户端
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本文转自：温州新闻网 66wz.com
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