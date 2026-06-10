温州都市报 2026-06-10 08:21:35

温都讯 近日，瓯海区新时代文明实践中心专属IP“榕宝”首期静态微信表情包正式登陆微信表情商店。这款以温州市树榕树为灵感打造的萌趣形象，成为传播瓯海文明风尚的鲜活新载体。

根深叶茂、荫泽四方的榕树，象征着包容向善、守望相助、生生不息的美好内涵，也是瓯海“榕树下的文明实践”特色品牌的核心符号。据悉，此次上线的文明IP“榕宝”， 取自榕树之“榕”、宝贝之“宝”，既是瓯海区新时代文明实践的暖心代言人，也是“榕荫传声、榕荫理响、榕荫润心、榕荫新风、榕荫乐享”五大文明品牌的趣味传播载体，承载着瓯海弘扬新风、传递善意、践行文明的初心。

此次全新上线的“榕宝”表情包经过精心打磨，款式丰富、实用性十足，适配全场景线上社交。表情包涵盖日常问候、工作互动、趣味生活三大类别，包含你好、冲鸭、谢谢老板、比心、加油打气等多款热门表情。清爽软萌的卡通形象打破了文明宣传的刻板距离感，风格老少皆宜，让文明理念在轻松的聊天互动中潜移默化、润物无声。

据了解，瓯海对榕树文脉的守护始终贯穿城市发展全过程。在温州园博园建设过程中，当地便全力守护片区内古树资源。针对村民牵挂的百年古榕，建设团队坚持生态与文化共生理念，保留园区内9棵古榕树及600多株乔木，多次优化设计方案，以古榕为核心布局展园景观。施工中采用人工精细开挖、全程围挡防护、专业管护养护等精细化举措，用心守护城市生态根脉，让老榕树继续焕发生机，成为园博会的特色地标。

榕树是温州的文化符号，也是刻在温州人骨子里的城市记忆。千百年来，郁郁葱葱的榕树静静伫立，见证着温州城市蓬勃发展的繁荣轨迹，也映照出塘河两岸的岁月沧桑与时代变迁。清同治年间，地方官郭钟岳便在《瓯江竹枝词》中写下“榕树连街好纳凉，栲纱裁作夏衣裳，芭蕉叶大绿当户，丁冬花开红过墙”的佳句，生动描摹出旧时温州榕树连片、绿荫满城、百姓依榕而居的市井盛景。

来 源：温州都市报

原标题： 传播文明风尚有了鲜活载体 瓯海“榕宝”表情包上线

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com