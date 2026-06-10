鹿城发布 2026-06-10 09:50:00

日前，中国智能谷·鹿城万洋科技城迎来关键建设节点——首批22栋定制独栋厂房全面封顶，研发办公楼与高层标准厂房同步进入主体施工“冲刺跑”。这座占地104亩的项目，把“上下楼”变成“上下游”、“园区”变成“社区”，打造一个有产业链、有生活圈、有烟火气的“产业魔方”。目前，项目招商与建设“双线并进”，预计于2027年7月投用，届时将为温州人工智能与智能制造产业注入一股强劲动能。

鹿城万洋科技城坐落于南郊街道，总建筑面积达27.7万平方米，是中国（温州）智能谷战略版图中的重要引擎。项目由31栋高低错落的厂房建筑组成，包括定制独栋厂房、研发办公楼与高层标准厂房，构筑起集研发、中试、生产、转化于一体的“垂直产业城”。

空间组织上，高层标准厂房主打“一企一层”的垂直聚合模式；定制独栋厂房则按照“一企一栋”的定向招商理念，并通过“空中连廊”实现楼宇间立体互联，形成开放共享的街区式产业空间。研发设计、中试生产、成果转化在此紧密衔接，上下游企业互为配套、协同生长，真正把产业链“拧成一股绳”。

产业定位上，项目重点聚焦战略性新兴产业、数字经济产业及汽摩配产业三大领域，预计招引130余家智能智造研发及生产企业，涵盖新一代信息技术、高端装备智造、汽车零部件及相关配套产业链条，提供就业岗位约3000个，致力打造“龙头企业引领、关联企业协同”的产业生态圈。

为解决传统工业园区“留不住人”的痛点，项目将“园区生活城市化”作为设计前提，规划配套建设人才公寓、社区商业、中央食堂、健身休闲设施等，形成“生产、生活、生态”融合的生活圈。告别传统工业区的灰冷面孔，这里将升腾起浓浓的烟火气与人情味，真正实现“办厂不离家，工作生活两不误”。

就区位优势更而言，项目地处温州主城区，周边环绕轨道交通S1线德政站、温州山姆会员商店等商业配套；鹿城跨境电商园、中关村信息谷·温州创新中心等专业园区毗邻而立。依托“TOD开发+产业社区+生态空间”的融合规划，项目天然拥有交通便捷、人才集聚与城市配套优势。

当前，鹿城正深入实施新一轮“强城行动”，围绕培育壮大“5+5+N”现代产业集群，布局打造200万方人工智能产业孵化空间，加快建设人工智能创新发展先行区。据悉，中国（温州）智能谷已入选省级通用人工智能未来产业先导区培育名单，加速形成“一器一园多点”的创新发展格局，累计吸引超700家优质企业落户，去年企业总营收突破100亿元。

随着鹿城万洋科技城等一系列产业项目建设全面提速，鹿城产业空间正加速从“老旧厂房”迈向“智造空间”、从“规模扩张”转向“内涵提升”，同时也为中国（温州）智能谷装上了一台动力澎湃的产业新引擎。

据了解，项目由万洋集团投资建设。该集团创立于1998年，系中国企业500强。集团拥有投资开发、产业招商、建设施工、园区运营的园区全产业链体系，在全国开发建设产业园区超200个，引入制造业企业超2万家。

来 源：鹿城发布

原标题： 22栋全面封顶！温州市区将崛起一座“产业魔方”

本文转自：温州新闻网 66wz.com