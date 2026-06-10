温州日报 2026-06-10 08:21:35

温州智造——全球单机容量最大漂浮式海上风电平台出港。受访者供图

温州网讯 驱车沿苍南168黄金海岸线北上，途经温州海经区的现代化厂房，再到洞头状元岙港，沿途可见风机总装基地拔地而起，大型海上风电机组整装待发。曾经以“民营经济之都”闻名的温州，如今在海上风电这一新兴赛道上，凭借得天独厚的资源禀赋与全产业链集群效应，正加速打造具有全国影响力的海上风电生产基地。

温州“有风”

年均可利用超3200小时

温州发展海上风电，赢在“起跑线”。这片海域面积超过8600平方公里的蓝色国土，为海上风电开发提供了广阔的空间。全市海岸线总长和海域滩涂资源均占全省的20%左右，水深适中、地质稳定，常年平均风速超7.5米/秒，海上风电年均可利用小时数超过3200小时。这样的自然条件，不仅让风电机组能够高效运转，也大大降低了项目的建设和运营成本。

更重要的是，温州拥有极其丰富的海上风电项目资源。全市已布局海上风电项目17个，规划容量超2000万千瓦，占全省50%以上。到2030年，海上风电装备制造产业产值规模目标直指1000亿元。这一规模为我市海上风电产业的长期发展奠定了坚实的资源基础。

温州市能源局相关负责人表示：“现在，海上风电已经成为温州能源转型的重要抓手，也是我们培育新质生产力、推动产业升级的关键领域。”

从金风到运达

风电“链主”齐聚温州

如果说资源禀赋是温州海上风电发展的“天时地利”，那么全产业链集群的形成，则是温州人“人和”智慧体现。

近年来，温州依托丰富的海上风电资源，深入实施产业链链长制，精准招引了金风科技、运达股份、远景能源等风电行业龙头企业作为链主企业。与此同时，中天科技海缆等核心零部件企业也相继落户，正泰集团、青山控股等本土龙头企业积极参与产业链配套，形成了“链主企业引领、核心企业支撑、本土企业配套”的产业发展格局。

在金风科技温州深远海海上风电零碳总部基地，生产线上一派繁忙。就在今年4月，由金风科技与三峡集团联合研发、在温州制造的全球单机容量最大的16兆瓦漂浮式海上风电平台“三峡领航号”，已正式出港。目前，该基地生产计划已排至2026年第四季度，其中，海外订单占比约50%，主要面向“一带一路”沿线及欧洲市场。据金风科技相关负责人介绍，基地现已具备年产200台套超大型深远海机组的能力，充分彰显了温州作为海上风电装备制造和出口母港的辐射能级。

洞头状元岙港旁，运达股份全球海上风电总装基地稳步推进投产筹备工作，作为企业全国布局的南方核心枢纽，投产后将全面覆盖浙南及东南沿海风电市场，提供批量整机供货服务。

这些风电总装基地，都指向同一个目标——让温州成为全国重要的海上风电装备制造中心。它们连接的，不只是各自企业的订单，更是一座城市从“项目落子”走向“产业成势”的坚实基础。

近海成势深远海破局

协同开发的“温州路径”

立足近海深耕、放眼深远海拓界，温州构建起梯次推进、协同发力的风电开发新格局，一步步改写区域能源发展格局。在苍南168黄金海岸沿线，苍南1号、2号、4号等多个海上风电项目已相继并网发电，全省首个百万千瓦级海上风电集群在此落地成型。截至目前，苍南已建成海上风电装机容量累计130万千瓦，项目总投资约225亿元，现有在建、拟建项目5个、规划装机430万千瓦。

向海深处挺进，温州深远海风电开发步履铿锵。距离海岸约105公里、水深超60米的苍南Z15深远海海上风电示范项目，是温州进军深蓝风电领域的标杆工程。该项目规划装机200万千瓦，总投资371亿元，是国内单体投资规模名列前茅的海上风电重大项目，彰显了温州开拓深远海绿色能源的魄力与格局。

如果说Z15项目主打深远海规模化开发，洞头2号项目则肩负技术先行、迭代突破的重要使命。该项目场区中心离岸直线距离约47公里，将投用14台单机容量15兆瓦的风电机组，实现运达股份大容量海上机组的首次批量化落地应用。

“15兆瓦不是终点，而是起点。”运达能源科技集团浙江公司生产负责人施佳华表示，在大规模深远海项目全面铺开前，必须依托近海项目打磨核心技术、理顺上下游供应链、验证设备适配性。这一项目也成为衔接技术研发、产品落地与产业规模化发展的关键支点，为温州风电产业高端化发展筑牢技术根基。

深远海的风，正在吹向温州。而温州，正在造一艘足够大的“船”，待风满扬帆。

来 源：温州日报

原标题： 向海争风 温州驭能 民营经济之都的蓝色新赛道

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com