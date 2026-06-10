温州都市报 2026-06-10 08:44:37

温州网讯 昨天，位于平阳县南麂岛的温州海派渔业有限公司仓库内，数十名员工正将刚捕捞上岸的大黄鱼精心封装、按单分拣，陆续发往上海、杭州等地。“本周以礼品订单为主，日均近千份；端午期间，餐饮订单将明显增加，日均需求量预计超过5000条。”该公司市场部人员林利一边核对发货单一边说。

不管是馈赠礼品还是宴席“主角”，温州人与大黄鱼的故事，不仅是一部舌尖上的风物志，更是一首人与海洋逐渐走向共生的生态协奏曲。

文化解码：为何成餐桌“主角”

大黄鱼在我国沿海的食用历史极为悠久，早在春秋时期（约公元前505年）便有相关记载。至明代永乐年间，温州所产的大黄鱼已被列为鱼类贡品之首，足见其珍贵。清代诗句“琐碎金鳞软玉膏，冰缸满载入关舫”，生动再现了浙南沿海捕捞大黄鱼的丰收盛景。

“或许正是因为朝贡的尊贵背景与黄金般的色泽，大黄鱼在民间拥有了举足轻重的地位。”温州民俗专家金文平说，传统婚嫁习俗中，男方提亲的“六样”彩礼里，往往备上两条大黄鱼，既彰显彩礼的庄重，也寄托对新人美满生活的期许。

时至今日，这种情结仍未褪色。在温州人的餐桌上，大黄鱼始终是“主角担当”。“无黄鱼，不称宴。”温州市饭店餐饮烹饪行业协会秘书长吴洁说，这条身披金鳞的鱼，早已不只是一道菜，更是主人热情与诚意的象征。

资源破局：从捕到养的转型

瓯江、飞云江、鳌江由温州奔流入海，携带的丰富营养与咸淡水交汇的独特环境，使这片海域自古便是大黄鱼的理想产床。然而，二十世纪七八十年代的过度捕捞，一度让东海大黄鱼资源亮起红灯。

守护海洋馈赠，温州主动破局转型——从“捕”到“养”，一场深刻变革就此开启。

1998年，洞头水产研究所大黄鱼全人工养殖实验取得成功。那几百尾在网箱中存活下来的鱼苗，成为复兴的火种。此后，深水抗风浪网箱、生态围网、智能监测等技术快速迭代，大幅提高了养殖成活率。

与此同时，温州联合浙江省海洋水产养殖研究所、宁波大学等科研机构，选育出抗病性强、体形修长、适配浙南海域养殖的优质大黄鱼新品种，逐步构建起本土化种业链，从源头解决了良种退化、品质不均等问题。

产业发展：从品牌上升到标准

从零星试养到产业集群，温州大黄鱼用二十余年走出了一条高质量发展之路。2025年，温州大黄鱼产量达2.3万吨，第一产业产值突破19亿元，两项指标均居浙江首位。

大黄鱼还带动了第三产业的发展。平阳县南麂镇党委委员蔡西栗告诉记者，如今“吃黄鱼、住民宿、赏风景”的模式带动南麂岛95%的常住居民实现家门口就业，平均年收入超过20万元。

品牌建设同样厚积薄发。温州大黄鱼先后获国家地理标志证明商标和农产品地理标志，培育了“白龙屿”“黄鱼岛”“海派”等十余个知名品牌。

2026年3月，全国首个“大黄鱼品质百分制评价标准”正式实施，从形态、体色、质地、营养四个维度为高品质提供量化依据。以温州生态养殖模式为蓝本的《大黄鱼生产全程质量控制技术规范》获农业农村部批准，于2026年10月正式实施——“温州标准”将升格为“国家标准”。

通过政府引导、协会牵头、企业联动，温州构建起全域营销体系，常态化开展大黄鱼进机关、进集市、进校园、烹饪大赛等活动，持续擦亮“温州大黄鱼”这块金字招牌。

这条鱼，正从东海之滨的餐桌，欢腾地“游”向更广阔的世界。

来 源：温州都市报

原标题： 从贡品到国标 一条鱼的“前世今生”

记者 陈恩欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com