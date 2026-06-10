瑞安有位106岁的“时髦大暖男”

温州都市报 2026-06-10 08:44:37

温州网讯 在瑞安市塘下镇石岗村，106岁的赵洪来爷爷是村里人尽皆知的“时髦大暖男”。

因何时髦？他刷短视频、抢微信红包，独自去银行办理财、缴纳水电费，每天能走上五六千步；暖在何处？平日里，他悉心照顾老伴，为她挑鱼刺、搀扶她起夜，凡事亲力亲为。

勤劳致富：

为赚钱养家种过田卖过碗运过煤

走进赵爷爷家，客厅电视机上方，一张全家福格外引人注目，那是赵爷爷百岁宴上拍的。赵家五世同堂、60余人，后辈孝顺懂事、勤勉成才。

1943年，赵爷爷经人介绍与陈阿柳奶奶相识并结为夫妻，婚后育有两儿两女。“我没读过书，但希望孩子们能读书。”为了让孩子过上更好的生活，赵爷爷勤劳肯干，种过田、卖过碗、运过煤，贤惠的陈奶奶则操持着家中大小事务。就这样，日子虽清苦却也渐渐有了起色。

“正因为父母勤劳，家里的条件在村里还算殷实。兄弟姐妹们都上了学，这在当时很少见。”大儿子赵士光至今仍记得，他上初中时家里硬是省下2.5公斤大米让他带去学校，“那份温暖和感动，终生难忘。”

瑞安是著名侨乡，出海打拼是许多瑞安人改变命运的途径之一。赵爷爷的小儿子赵德金就在波兰做生意，小女儿和女婿则远赴巴西创业，如今生意都做得有声有色。但家是他们永远的牵挂。赵爷爷百岁宴时，远在海外的儿孙们全部回国为老人祝寿。

相濡以沫：

为妻子挑鱼刺，半夜搀扶起夜不怕累

让子孙们津津乐道的，还有赵爷爷对陈奶奶那份深沉而细致的爱。

在赵士光的记忆里，父母结婚八十余载，从未红过脸。“母亲性子急一些，父亲总是让着她，两个人怎么也吵不起来。”他感慨道，“生在这样和睦的家庭，我很自豪，父母恩爱，是我们一辈子的榜样。”

随着年岁增长，陈奶奶的视力和听力逐渐衰退。子女们请了阿姨帮忙照料，但赵爷爷不放心，事事都要亲力亲为。

早年间，家里的针线活都是陈奶奶操持，如今赵爷爷主动接了过来。“我眼力好，衣服脱线、掉纽扣，都我来缝。”说着，他拿出针线包，小心地捏起针，用嘴唇抿了抿线头，熟练地穿针引线，很快把衣服缝补好。

陈奶奶爱吃鱼，赵爷爷时常为她精心准备，而且会先用筷子剔去鱼刺，再用勺子舀起鱼肉，轻轻吹凉再喂给老伴。

陈奶奶行动不便，起夜时，赵爷爷总小心翼翼地先将她抱起，再稳稳地搀扶着去厕所。这些年，看着赵爷爷的辛劳，陈奶奶满是心疼。可赵爷爷总是说：“年轻时你对我好，现在老了，我要对你好。”

紧跟潮流：

刷短视频、抢红包，会用公交软件

赵爷爷生性喜爱新潮事物，十多年前，在孩子们的推荐下，他开始学习使用智能手机。

“微信语音、视频这些只是入门，我还会用实时公交定位软件。”赵爷爷边说边打开手机介绍他常坐的公交线路。

“父亲很好学，碰到不会的就会问，现在智能手机已经玩得很好了。”赵士光说，父亲过去喜欢听戏曲、鼓词，熟练操作智能手机后，他就迷上了刷短视频。

“刷短视频打发时间，我基本只在白天看，瘾不大，晚上睡前一般不刷。”赵爷爷笑着说。

孙子赵利忠说：“逢年过节，爷爷还会在家族群里发祝福、抢红包。”

赵爷爷笑着接话，“只会抢，不会发。”爷孙俩随即笑作一团。

理财能手：

百岁高龄还能独自到银行办业务

过去，赵爷爷家里的存款和理财一直由陈奶奶管理，前两年她身体不便，于是管钱的重任就交到了赵爷爷手中。“老伴持家有道，把钱交给她打理我很放心。钱到了我手上，我自然也要把它管好。”赵爷爷说，每笔理财产品的到账时间，他都会记下来。此外，家中水电费也是他操作缴纳。

“爷爷106岁了，还会存钱理财。”孙媳妇小微说。

为了验证这点，记者跟赵爷爷去了趟银行。看着他熟练地取号、办业务，很难把他与百岁老人联系起来。

为何对银行业务如此熟悉？原来，在赵爷爷85岁那年，在巴西做生意的女儿从义乌进货，特意请父母到义乌帮忙。“那时候我三天两头跑银行，取款、存款、转账、汇款……干了几年，自然对银行业务熟悉了。”

长寿秘诀：

喜爱散步运动，每天能走五六千步

讲到长寿秘诀，赵爷爷开怀大笑，“糊里糊涂就活到现在了。”

赵爷爷兄弟姐妹五人，他排行老三，如今两个弟弟分别96岁和93岁，与他同住一个小区，还能下地种菜，他们时常互相串门送些自己种的蔬菜。

他们把长寿的部分原因归于家族基因，另外还和生活习惯有关。

比如，赵爷爷跟年轻人一样爱“刷步数”“占领封面”，他带着手机在小区附近散步运动，步数常常突破一万步。“今年走得少了些，但仍每天坚持五六千步。”他点开手机说，“你看，早上走了3000多步了，下午还要再散步半小时。”

“别看我106岁了，行动还蛮利索的。”说着，赵爷爷来到小区健身器材区，双脚踩上“太空漫步机”，有节奏地交叉摆动起来。

赵爷爷每天晚上8点多入睡，早上5点半起床。每顿一碗饭，每日二两白酒，不挑食，特别爱吃糯米食物。“去年做了100斤白酒，够喝一年了。”赵爷爷说。

临别时，他还向记者打听，是否去瑞安曹村探望过浙江最长寿老人詹昌成，并表示希望有机会能与他见上一面。“向他学习，互相交流长寿秘诀。”赵爷爷说完，哈哈大笑。

来 源：温州都市报

原标题： 老伴行动不便，他每晚搀扶起夜不喊累

老伴爱吃鱼，他挑除鱼刺喂

爱刷短视频、抢红包，能独自到银行办理财，每日坚持步行五六千步

106岁赵爷爷的“温暖时髦”

记者 黄梦思/文 王诚/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com