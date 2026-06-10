温州都市报 2026-06-10 09:24:30

温州网讯 近日，市民曹女士拨打新闻热线，反映了自己的遭遇——她买了龙湾区永中街道华鸿万府（备案名：鸿瑞家园）的沿街商铺经营家电生意，自2020年搬入后多次发生漏水，导致店内电器、柜子、地板等受损。此前房开公司已进行两次维修，今年再次出现漏水。尽管目前仍在保修期内，但房开公司却以“没钱”为由，让她先自行维修。

业主反映：

保修期内三度漏水，无奈搬离店铺另租他处

曹女士从事家电生意多年，多年前与家人共同出资800余万元，购得华鸿万府沿街三间连排商铺，其中8-125号商铺花费283万余元。2019年，商铺正式交付。经过装修后，她的家电店铺于2020年开业。

好景不长。2021年，8-125号商铺出现渗漏水问题，相邻两间商铺则未受影响。曹女士说，8-125号商铺较为狭长，商铺一面墙体紧邻小区内部花坛。遇到下雨天，水从地面向上冒出，导致该商铺地板、柜子及店内家电商品损坏。

“第一次漏水后，房开公司派人维修并赔偿1万元。”曹女士说，她重做了柜子、换了地板，但问题并未彻底解决。

2023年再次漏水，房开公司虽未给予赔偿，但再次派人维修。

今年4月，一场大雨后，店内再次“水漫金山”。而这一次，房开公司以“没钱”为由，要求曹女士先自行维修。

曹女士提供的《温州市新建商品住宅质量保证书》明确写明：本住宅的房屋防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏的保修期至2027年1月1日。“明明还在保修期内，凭什么让我自己掏钱修？”曹女士说。

昨天上午，记者在现场看到该商铺已暂停营业，8-125号商铺木质地板多处翘起变形，摆放在低位的家电下方垫着塑料板。

该间商铺的一面墙壁紧邻小区花坛，花坛地面比商铺内地面高出约90厘米，墙壁一角有一个维修留下的大洞。曹女士怀疑防水未做好，遇到雨天，花坛排水不畅导致雨水从外向内渗透，而房开公司仅堵洞处理，治标不治本。她认为，根本解决办法是挖开花坛土层，重做外墙防水。她咨询过维修师傅，预计需要七八千元，但房开公司不愿出钱。

“之前8幢二楼的直排雨水管曾直接排入花坛，沟通多次，才接入雨水管道，但渗漏根源没有解决。”曹女士说，由于漏水频发，店内高端家电易受损，地面湿滑无法正常经营，无奈搬离自家商铺，另租他处继续营业。

房开员工：

防水问题不推责，但公司没钱建议业主垫资维修

随后，记者和曹女士一同前往华鸿嘉信房地产集团有限公司（以下简称“华鸿嘉信”）。一名工作人员介绍，华鸿万府的建设单位是温州市嘉正置业有限公司（以下简称“嘉正置业”），由多方持股，华鸿嘉信只是其中一个股东。

该工作人员透露，嘉正置业目前负债累累，虽然房子还在保修期内，但公司确实没钱，无法履行保修义务。

关于店铺漏水的原因，该工作人员承认，工程建筑所使用的材质存在一定概率的渗漏情况，“具体原因还不清楚，漏水也可能是防水没做好，那也是房开公司的问题，我们不推卸责任。现在的问题是，房开公司本身负债，没有能力去维修。”

同时他透露，嘉正置业在住建部门有一笔住宅物业保修金，专款专用，预计明年到期。“过了保修期，这笔钱可以适当退还给房开公司，到时候会有公示，业主可以提出异议，申请用这笔钱支付维修费用。”

针对业主当前的困境，他建议，“业主可以先垫钱维修，保留好发票、维修清单及现场照片，等明年保修金到期退付时，再申请从中抵扣。”

部门回应：

在保修范围内，督促房开或施工单元进行维修

记者将上述情况反映给温州湾新区建设局（龙湾区住建局），该局相关负责人表示，将派工作人员前往现场了解情况，在保修范围内的话，督促房开公司或施工单元对其进行维修。

在保修期内，若经属地质量主管部门协调后，开发商仍不按规定进行保修，应该怎么办？

记者从温州市房屋安全管理中心获悉，物业交付后，业主发现房屋建筑工程存在质量问题确属建设单位保修责任的，若建设单位不依法履行保修责任或者因歇业、破产等原因无法履行保修责任的，业主组织、相关业主，未成立业主组织的由村（居）民委员会向属地保修金管理机构申请使用保修金。

该中心相关工作人员表示，使用申请人持《保修金使用方案》、审价机构出具的预算审价报告，以及以下任一文件：第三方专业鉴定机构出具的工程质量缺陷文书、规划部门出具的书面确认意见、建设单位出具的保修责任承担与履行困境确认书等材料，向管理机构提出书面申请；管理机构应当自收到申请之日起五个工作日内进行审核。

来 源：温州都市报

原标题： 沿街商铺保修期内三度漏水 房开负债让业主先行垫资维修

住建部门：将督促房开或施工单元进行维修

记者 黄梦思 实习生 林诗骏

本文转自：温州新闻网 66wz.com