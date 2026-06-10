中国足球小将在意大利夺冠 奖杯暂存罗马温州人餐厅引来华人打卡

温州晚报 2026-06-10 09:24:30

放在餐厅的冠军奖杯

众多国内游客和当地华人华侨前来打卡

温州网讯 近日，中国足球小将在意大利夺冠的消息火遍全网，因为冠军奖杯太大不便回国，所以暂存在意大利罗马一家温州人开的中餐厅里，吸引了众多国内游客和当地华人华侨慕名前去打卡拍照。

足球小将全胜夺冠

奖杯却留在温州人餐厅

6月2日，有着“U12小世界杯”之称的SIGISMONDI杯意大利国际青少年足球赛决赛场上，足球评论员董路率领的中国足球小将U12代表队（2014年龄段）经过点球鏖战，以5∶4战胜英超埃弗顿U12代表队，以7战全胜的战绩夺得冠军，成为首支问鼎该赛事的亚洲球队。

然而，小将们夺得的那座奖杯并未随队回国，而是留在罗马一家温州人开的中餐厅内，该餐厅由瑞安籍华侨王少林和鹿城籍华侨赖嘉义共同经营。奖杯留在餐厅里的原因，要从一句玩笑说起。

请小将吃大餐

温州老板为中国队做后勤

5月29日，作为一名老球迷，王少林通过董路的直播联系上球队，请远道而来的中国足球小将们吃了一顿中餐。席间，董路半开玩笑说：“如果我们拿了冠军，奖杯太大了拿不回国，就存放在你们餐厅。”当时大家只当是句玩笑话，压根没当真。

5月31日晚，王少林看到董路在直播间说“赢了球一人一盒泡面”，便又拉着赖嘉义请孩子们吃了第二顿大餐。决赛当天一大早，王少林跑去买了12面五星红旗，又悄悄准备了冷焰火为夺冠颁奖做准备，赖嘉义则负责扛冰桶、搬矿泉水，两人分工明确，为小将们做好后勤保障。最终，中国足球小将点球绝杀，冠军到手，王少林和赖嘉义忙前忙后，又请孩子们吃了第三顿大餐。

当天赛后，因为奖杯太大，董路决定将冠军奖杯暂存在餐厅里。忙到深夜，等小将们离开后，王少林看着奖杯无比自豪，便小心翼翼地擦拭杯身上的灰尘，赖嘉义拍视频，并转给董路。董路看到后感慨不已，第二天发微博表示感谢。“本来想拿水给它洗洗，大家说会生锈，我就拿块布，一点一点轻拂。”王少林说。

游客慕名而来

餐厅生意也好多了

6月7日，王少林、赖嘉义的餐厅迎来了第一批打卡的国人，这些游客慕名而来，在餐厅中的奖杯前合影留念。一名来自河南的游客表示，恰好在罗马旅游，看到新闻后特意到店打卡，成为第一批支持王老板和赖老板的国人。他说，这个奖杯意味着一种不服输的中国奋斗精神，他还号召来到意大利罗马旅游的国人都来支持这家中餐厅。

6月8日晚，几经辗转，记者联系上赖嘉义。他介绍，这两天来餐厅跟奖杯拍照打卡的人挺多，以全国各地来意大利旅游的球迷为主，也有当地的华人华侨。“生意比起原来肯定好了，人流量确实大很多，不一定都来餐厅消费，过来和奖杯合影我们也欢迎。”

董路此前表示，过些日子会将奖杯接回国，今年7月25日在苏州举行的2034杯小学生足球大会总决赛上，中国足球小将U12代表队队员将举杯进场。赖嘉义说，奖杯目前还放在店里，已计划运回国内，他可能会亲自护送回国。

■网友声音

觉明：祝大义的老板生意兴隆！

海饼干：为孩子们骄傲，也被老板的大义所感动。

Angela2037：远渡欧疆逐绿茵，少年骁勇破强邻。同胞暖食酬征客，一脉丹心四海亲。

叶子：大义之人必会广结财源、广识友人。

未来可期美好生活加油：因为对董教练和足球小将们的好，所以祝老板生意兴隆。

来 源：温州晚报

记者 魏华 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com