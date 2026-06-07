温州日报 2026-06-07 09:06:00

把各方面准备工作做实做细做到位，营造安全、有序、温馨的考试环境，确保高考安全顺利进行，做到让考生舒心、家长安心、社会放心。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰检查指导高考准备工作。他强调，要坚持以人民为中心的发展思想，全方位全链条做好高考各项服务保障工作，加强统筹协调、市县联动，把各方面准备工作做实做细做到位，营造安全、有序、温馨的考试环境，确保高考安全顺利进行，做到让考生舒心、家长安心、社会放心。

在温州市二十二中学考点，张振丰察看考务室、视频监考室、考场等场所，详细了解考点考场设置、巡考管理、监考安排、设备运行、食品卫生等情况。张振丰指出，高考关系千家万户与广大学子前途，必须以最严要求、最高标准，全力做好考试组织管理，对各项工作进行再梳理、再检查、再完善，把工作做细、把准备做足，努力让每一个考生以最佳状态沉着应考。

在听取全市试卷运送、保管分发、考务安排、安全保密等高考准备工作情况汇报后，张振丰代表市委市政府向奋战在一线的广大考务工作者致以诚挚问候。他要求，要本着对党和人民事业高度负责、对考生高度负责的态度，时刻绷紧安全之弦、责任之弦，严格规范考务管理，从严抓好考前安全检查，扎实做好试卷保密管理，严肃考场考务纪律，全力维护高考公平公正、安全有序。

检查中，张振丰强调，各地各部门要牢固树立和践行正确政绩观，坚决摒弃麻痹大意思想，以极端负责的态度扎实做好高考组织协调工作，以万全准备确保高考万无一失。要加强全流程、各环节监管，坚持问题导向，紧盯试卷安全、考务管理、服务保障等重点领域，全面排查化解各类风险隐患，确保高考各项工作平稳有序。要严谨细致做好服务保障，更有针对性地完善交通保畅、气象服务、电力保供、噪音治理、食品安全、信息咨询、心理疏导等措施，组织好爱心送考、医疗卫生等人性化服务。要加强上下联动、协同推进，把每一个环节、每一项任务都落实到岗到人，进一步完善工作预案，在最短时间响应处置各类突发情况，以强大合力共同为高考平稳顺利保驾护航。

市领导陈应许、黄阳栩等一同检查。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰检查指导高考准备工作 营造安全有序温馨的考试环境 做到让考生舒心家长安心社会放心

记者 杨世朋

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