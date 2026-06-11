超1.1亿人已退税 个税汇算清缴抓紧办

新华社 2026-06-11 10:31:00

“每个月单位都扣个人所得税，是不是就不用办个税汇算了？”“如果家里有两个孩子，子女教育专项附加扣除应该怎么填？”“大病医疗专项附加扣除，只能扣自己的吗？”……

“每个月单位都扣个人所得税，是不是就不用办个税汇算了？”“如果家里有两个孩子，子女教育专项附加扣除应该怎么填？”“大病医疗专项附加扣除，只能扣自己的吗？”……

2025年度综合所得个税汇算将于6月30日结束。国家税务总局6月10日发布的最新数据显示，截至5月底，已有超过1.6亿人完成汇算申报，超过1.1亿人办理了退税，退税规模较去年同比增加超过17%。

对不少人来说，随着个税汇算截止日的临近，如何准确填报个人情况，享受相应的精准惠民政策，各种各样的填报“难题”扑面而来。

个税汇算清缴，哪些项目可以享受减税？根据政策，我国现有子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或住房租金、赡养老人、3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除等7项专项附加扣除。

享受各类专项附加扣除的群体有哪些？

数据显示，在享受各类专项附加扣除的群体中，30岁到55岁“上有老下有小”的中青年是主要受益人群，人数占比超八成，享受减税金额占比超九成。

具体操作上，税务部门提醒：

——在子女教育专项附加扣除方面，父母可以选择由其中一方按扣除标准100%扣除，也可以选择由双方按扣除标准的50%扣除；

——在继续教育方面，纳税人接受研究生继续教育，不可以选择由其父母扣除；

——大病医疗的扣除范围包括本人、配偶、未成年子女的医药费用支出，不包括纳税人父母的医疗费用支出；

……

关于“一老一小”的专项附加扣除，年龄很关键。

税务部门特别提醒，赡养老人、3岁以下婴幼儿照护等专项附加扣除，需要纳税人进入相应项目内及时进行操作。

比如，父母一旦年满60周岁，就可以享受赡养老人专项附加扣除；如果孩子正好年满3岁，那就要把3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除及时更改为子女教育专项附加扣除。

做好个税汇算申报，不光要了解政策，还要特别警惕“黑中介”。

在税务部门曝光的一起典型案例中，“黑中介”对外宣称可提供个税汇算代办服务、增加退税金额，诱导他人提供个人所得税App账号信息，帮助“操作”虚假填报个人所得税专项附加扣除项目，并从中收取高额“手续费”。

这个案子共涉及1797名纳税人，税务部门依法对偷税1万元以上的179人立案查处，依法追缴1797名违规退税人员税款、滞纳金及罚款共计1573.25万元。

国家税务总局相关负责人提醒，一定要认准国家税务总局开发的个人所得税App、自然人电子税务局网站等官方渠道。在填报时要全面准确，对于以往年度的错填事项，不要有侥幸心理，不要轻信网上各类“退税秘笈”。

如果填报过程中遇到问题，可以拨打12366纳税缴费服务热线寻求帮助。

来 源：新华社

原标题： 新华鲜报丨超1.1亿人已退税 个税汇算清缴抓紧办

记者：刘开雄

本文转自：温州新闻网 66wz.com