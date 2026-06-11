新华网 2026-06-11 10:31:00

波士顿咨询公司近期发布的报告显示，香港已超越瑞士，成为全球最大跨境财富管理中心，比此前的市场预计提前两年左右。

波士顿咨询公司近期发布的报告显示，香港已超越瑞士，成为全球最大跨境财富管理中心，比此前的市场预计提前两年左右。金融业界人士认为，排名的变化体现了全球财富格局的重组，而香港正处于这一转变的中心，能凭借其独特优势保持对跨境财富的“磁吸”效应。

波士顿咨询公司《2026年全球财富报告》称，由于来自内地的财富增长、新股热潮和股市畅旺，去年香港管理的跨境财富规模增长10.7%，达到2.95万亿美元，首次超过瑞士。报告预期，到2030年，香港管理的财富每年增长约9%，高于瑞士6%的增速，意味着香港很有可能守住领先地位。

多位业界人士告诉记者，香港财富管理业务近年来一直稳步发展，逐渐形成对于全球资金的“磁吸”效应。

香港大学经管学院金融学副教授刘洋表示，全球地缘政治环境变化强化了香港的相对优势，高净值人士越来越倾向于将资产分散至多个司法辖区，近年来许多亚洲客户将财富重新转回香港。

香港活跃的资本市场为财富管理客户提供了资产增值的乐观预期。业界人士透露，近两年，香港、内地乃至整个亚洲股市表现出色，带动已经配置在香港财富管理平台的资产大幅上升。香港IPO市场从去年开始保持强劲，大量企业在香港上市、增发，为创始人和股东带来了新的资产配置需求。

让资金“来了就不想走”的，还有香港自由、开放、透明和可预期的经济政策，稳定安全的投资环境，跨越市场的联通优势，以及丰富的投资产品和风险管理工具。

这是2025年5月20日在香港交易所外拍摄的宁德时代上市海报。新华社记者 陈铎 摄

德勤中国税务与商务咨询香港主管合伙人刘明扬告诉记者，香港为强化国际财富管理枢纽功能，近年来不断完善对于基金和家族办公室的税务优惠，并推出新资本投资者入境计划优化措施。与其他国际金融中心相比，高净值人士在香港做资产布局，能够享受到更大的政策弹性和更高的效率。

香港特区政府投资推广署委托德勤进行的《香港家族办公室市场研究》显示，在2025年年底有超过3380间单一家族办公室在港营办，两年间增加约680间，升幅超过25%。此外，“新资本投资者入境计划”自2024年3月推出以来，持续受全球高净值人士青睐。截至2026年4月底，投资推广署共接获近3600宗申请，所有申请预计将为香港带来约1080亿港元的投资金额。

在投资产品选择方面，香港私人财富管理公会向记者表示，随着市场波动及地缘政治不确定性上升，高净值客户更加重视投资组合韧性，对另类投资、数字资产、黄金、大宗商品及高端艺术品等资产类别的兴趣有所增加。特区政府近年积极推动国际黄金交易市场、高端艺术品交易枢纽、数字资产市场基建，以及扩大合资格投资范围，均有助回应私人财富客户对更多元配置工具的需求。

2025年5月20日，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇发表了题为《香港金融市场最新发展》的主旨演讲。新华社记者 朱炜 摄

香港对于跨境财富的“磁吸”效应还体现在“资本—企业—市场”的良性互动。特区政府财经事务及库务局局长许正宇分析，家族办公室与高净值人士不仅是资产管理者，更是积极投资者，其资产配置需求如活水般滋养资本市场。资金活跃度的提升，进一步吸引优质企业来港上市集资，推动金融市场持续壮大。

刘明扬说，一些海外客户在香港设立家族办公室之后，更多家庭成员也来到香港居住，帮忙打理家族事务，家族企业在香港的业务版图也因此扩大。他表示，今后会更加重视鼓励家族办公室客户将家族企业落户香港，甚至在香港设立地区总部，在创造更多财富的同时促进香港经济发展。

业界人士发现，随着人工智能、先进制造、数字经济和绿色转型的浪潮席卷而来，亚洲企业正站在新一轮科技与产业升级的风口，将催生大量企业家财富与家族财富。另一方面，现代史上最大规模的财富转移将在未来20至30年间发生，全球将有高达83万亿美元的私人财富进行跨代传承。这些财富的妥善管理，都需要制度完善、法治稳健且高度国际化的金融中心提供支持。

“香港正稳稳站在这个历史交汇点上。”刘洋认为，香港具备辐射更广阔市场的潜力。通过吸引东南亚、南亚及中东等新兴市场的财富流入，香港将进一步夯实其作为全球领先财富管理中心的地位。

来 源：新华网

原标题： 财经观察丨“磁吸”效应显著 香港登顶全球最大财富管理中心

记者 刘英伦、郑静霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com