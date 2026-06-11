新华网 2026-06-11 10:31:00

非洲疾病预防控制中心9日发布声明，呼吁所有非洲联盟成员国紧急评估、加强并落实机场、港口及主要陆路口岸的筛查和公共卫生措施，以遏制当前埃博拉病毒的传播。

非洲疾病预防控制中心9日发布声明，呼吁所有非洲联盟成员国紧急评估、加强并落实机场、港口及主要陆路口岸的筛查和公共卫生措施，以遏制当前埃博拉病毒的传播。

声明说，非洲疾控中心主任卡塞亚致信非盟各成员国卫生部长，敦促各国采取协调一致行动，在保障人员安全流动、贸易、人道主义行动和经济活动的同时，从源头上遏制埃博拉病毒跨境传播。该机构强调，在出入境口岸采取强有力的公共卫生措施，是降低风险、维护国际信心的切实、可见且可验证的方法。

与此同时，非洲疾控中心也强调，出境筛查是一项公共卫生措施，旨在加强早期发现，并非呼吁限制旅行或贸易。“保护公共卫生和保障安全流动必须齐头并进。”卡塞亚表示。

非洲疾控中心还发布了临时指南，以支持非盟成员国在入境口岸加强监测。该指南概述了各项措施，包括健康申报、非侵入性体温筛查、训练有素的筛查团队、隔离与转诊路径、感染预防与控制、风险沟通、及时报告以及跨境协调。

世界卫生组织5月17日宣布，刚果（金）和乌干达出现的埃博拉疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。本轮疫情由本迪布焦型埃博拉病毒引起，目前尚无获批疫苗和特异性治疗方法。

来 源：新华网

原标题： 防控埃博拉 非洲疾控中心呼吁加强口岸筛查

记者 刘方强

本文转自：温州新闻网 66wz.com