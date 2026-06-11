新华网 2026-06-11 10:41:00

截至目前，本届南博会已有超过66个国家和地区、国际组织报名参展参会，南亚、东南亚及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国首次实现全覆盖。本届南博会首次设立服务贸易馆，目前各项工作已准备就绪。

第10届中国－南亚博览会将于6月11日至16日在云南昆明举办。云南省商务厅厅长李朝伟介绍，截至目前，本届南博会已有超过66个国家和地区、国际组织报名参展参会，南亚、东南亚及《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国首次实现全覆盖。本届南博会首次设立服务贸易馆，目前各项工作已准备就绪。

——首次设立服务贸易馆。李朝伟说，服务贸易馆聚焦人工智能、数字贸易和跨境算力大通道三大核心方向。在“人工智能+”领域，展馆现场展示各类智能服务机器人、口岸查验智能终端、AI跨境数据服务系统等，涵盖智能查验、民生服务、跨境沟通、低空运维、风险管理等多元应用场景。

——展示孟加拉国等南亚国家产业实力与发展活力。李朝伟介绍，孟加拉国作为本届南博会主题国，共有84个标准展位和360平方米的主题国馆，组织了7大行业共100多家企业参展，是孟加拉国迄今在中国举办的规模最大的国家展示活动。主题国馆的设计巧妙融入了孟加拉国的自然风光与人文风情。展会期间，馆内将全天候循环播放孟加拉国贸易投资宣传片与纪录片。

——沉浸式体验东南亚国家风情。东南亚馆汇聚越南、泰国、马来西亚等东盟国家优质企业集中亮相。各国特色文创、农副特产、休闲零食、网红美食琳琅满目，专业采购商、市民游客可与东盟各国企业零距离对接、面对面洽谈，一站式选购东盟好物，轻松实现“买遍东盟”。

——展示云南绿色能源优势。绿色能源馆系统性展示云南加快推进绿色能源强省建设、服务国家能源安全与“双碳”战略的决心。展馆汇聚18家央国企，从大型清洁能源基地建设到新型电力系统构建，从智慧能源管理到跨境能源合作，充分呈现云南绿色能源产业的战略高度与行业实力。

——展现中国制造业创新活力。制造业馆聚力先进制造、赋能产业协作，搭建中国与南亚、东南亚制造业互联互通、互利共赢的合作平台。汇聚近40家行业领军企业，集中展示200余项尖端创新成果。同时，本届南博会吸引北京、广东、浙江等多个省份的优质企业跨省赴滇参展。

李朝伟说，经过九届的发展积淀，南博会早已不只是商品交易平台，还成为服务、技术、数字资源对外对接推介的重要载体。本届南博会还首次设立了采购对接中心，固定场地固定席位，让供需双方“一对一”深入洽谈。截至目前，超过1500家专业采购商报名，境外采购商占比超过60%，数量较往年大幅增长。同时，本届南博会优质企业增多，有112家世界500强、中国500强及行业龙头企业报名参展。

来 源：新华网

原标题： 第10届中国－南亚博览会首设服务贸易馆

记者 陈永强

本文转自：温州新闻网 66wz.com