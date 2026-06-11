新华网 2026-06-11 11:10:00

美国总统特朗普即将迎来80岁生日，他在白宫面对记者提问时表示，生日愿望是“世界和平”。然而，就在几分钟前，他刚宣布将对伊朗发动新的打击。自2025年初再次就任以来，特朗普政府已出兵委内瑞拉、多次打击伊朗并制裁古巴，其言论与军事行动形成鲜明对比。

美国总统特朗普本月将迎来80岁生日。他10日在白宫表示，生日愿望是“世界和平”。

特朗普14日将满80岁。10日上午在白宫一场活动中，一名记者询问特朗普的生日愿望。“世界和平。”他回答。

只是，就在数分钟前，特朗普在同一场活动中宣布，将对伊朗发动新的打击。“我们昨天狠狠打了他们，今天还会再狠狠打他们一次。”

特朗普2025年初再次就任总统后，美国出兵委内瑞拉，强行控制总统马杜罗；美国与以色列两度对伊朗发动大规模打击；美国政府还加强对古巴的制裁封锁，并威胁动用武力。

来 源：新华网

原标题： 特朗普称其生日愿望是“世界和平”

记者 惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com