特朗普称其生日愿望是“世界和平”
新华网 2026-06-11 11:10:00
美国总统特朗普即将迎来80岁生日，他在白宫面对记者提问时表示，生日愿望是“世界和平”。然而，就在几分钟前，他刚宣布将对伊朗发动新的打击。自2025年初再次就任以来，特朗普政府已出兵委内瑞拉、多次打击伊朗并制裁古巴，其言论与军事行动形成鲜明对比。
美国总统特朗普本月将迎来80岁生日。他10日在白宫表示，生日愿望是“世界和平”。
特朗普14日将满80岁。10日上午在白宫一场活动中，一名记者询问特朗普的生日愿望。“世界和平。”他回答。
只是，就在数分钟前，特朗普在同一场活动中宣布，将对伊朗发动新的打击。“我们昨天狠狠打了他们，今天还会再狠狠打他们一次。”
特朗普2025年初再次就任总统后，美国出兵委内瑞拉，强行控制总统马杜罗；美国与以色列两度对伊朗发动大规模打击；美国政府还加强对古巴的制裁封锁，并威胁动用武力。
来 源：新华网
原标题： 特朗普称其生日愿望是“世界和平”
记者 惠晓霜
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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