温州都市报 2026-06-11 09:13:00

两年多前计划登陆A股市场的浙江胜华波电器股份有限公司（以下简称“胜华波”），重启A股上市之路。

温州网讯 两年多前计划登陆A股市场的浙江胜华波电器股份有限公司（以下简称“胜华波”），重启A股上市之路。近日，胜华波已在证监会官网披露招股书（申报稿），计划在沪市主板发行新股4394.1112万股，募资26亿元投入“浙江胜华波智能轻量化汽车雨刮器总成建设项目”等7个项目上。

1986年，瑞安王氏三兄弟王上胜、王上华和王少波进入汽摩配领域，胜华波集团应运而生。为了公司更好地走向资本市场，王氏兄弟在2004年重新成立了股份公司“胜华波”，并成长为我市知名汽配企业，主要产品包括雨刮器总成、座椅电机和车身智能电机等汽车零部件，客户有吉利、大众、丰田、本田、通用、福特、奔驰、宝马等国内外众多汽车厂商。来自QYResearch的统计数据显示，胜华波的雨刮器总成销量在2020年至2025年连续六年排名国内第一，其座椅电机销量在2021年至2025年连续五年排名全球第一。

公开信息显示，胜华波早在2022年5月发布招股书冲刺A股上市，但在2024年1月上会时未获通过。此后，胜华波并未放弃A股上市，不仅更换了上市保荐机构，而且还引入机构投资者，王上胜、王上华和王少波在公司的持股也由100%下降至92.42%。

胜华波此次冲刺A股上市，计划募资26亿元投入到产能扩充项目上去，涉及杭州车身系统智能驱动部件产研一体化一期项目、浙江胜华波智能轻量化汽车雨刮器总成建设项目、胜华波广州车身系统智能驱动部件产研一体化建设项目、胜华波智能科技装备研发及生产制造基地一期项目、安徽胜华波汽车零部件智能制造建设项目、安徽胜华波汽车零部件智能装配项目、上海研发中心升级建设项目等。

招股书显示，近三年胜华波的业绩呈快速增长态势，营收从2023年的41.31亿元增加至65.63亿元，同期净利从6.29亿元增加至10.2亿元。

对于这几年公司业绩快速增长，胜华波方面认为主要其技术领先发挥了作用，公司不仅拥有超40年行业经验的创始团队，也已成长为一家技术密集型企业，其科技领先性及技术创新性已得到相关部门认可，先后获得“国家级制造业单项冠军企业”“国家知识产权优势企业”“高新技术企业”“浙江省隐形冠军企业”等称号；同时，该公司还取得专利393项，其中发明专利46项、实用新型专利332项。

招股书称，胜华波此次发行新股4394.1112万股后，该公司实际控制人王上胜、王上华、王少波三兄弟的直接或间接持股比例也会降至83.17%。

来 源：温州都市报

原标题： “胜华波”再次冲刺A股上市 拟募资26亿元用于扩能项目

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com