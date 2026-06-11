温州日报 2026-06-11 09:13:00

近日，浙江省制造业高质量发展（数字经济发展）领导小组办公室公布了全省历史经典产业核心区及协同区名单，泰顺县成功入选“省级历史经典产业协同区”，主导产业涵盖石雕、茶叶两大领域。

温州网讯 近日，浙江省制造业高质量发展（数字经济发展）领导小组办公室公布了全省历史经典产业核心区及协同区名单，泰顺县成功入选“省级历史经典产业协同区”，主导产业涵盖石雕、茶叶两大领域。这是泰顺在传统特色产业发展上获得的又一张省级“入场券”。

据了解，所谓历史经典产业，是浙江对茶叶、丝绸、黄酒、中药、木雕、石雕、青瓷、宝剑等一批传承百年以上、兼具文化底蕴与产业价值的传统行业的统称。早在2015年，浙江便首次将这些产业进行集纳，并出台专项政策予以扶持。

这套“核心区+协同区”的分级培育机制，最早源于浙江省“415X”先进制造业集群培育工程，如今被拓展应用到历史经典产业领域——简单来说，“核心区”是产业基础最扎实、规模最大的领头羊区域，“协同区”则是特色鲜明、潜力突出的重点培育对象，两者共同构成全省历史经典产业的梯队发展格局。

此次全省共确定9个历史经典产业核心区和6个协同区，泰顺正是6个协同区之一。能够入选，意味着当地石雕和茶叶两大产业的根基、特色和前景得到了省级层面的认可，后续将在政策、资金、项目等方面获得更有力的支持。

此次，泰顺入选石雕和茶叶两大领域。先说石雕。泰顺拥有储量亚洲第一、世界第二的叶蜡石矿产资源，这是石雕产业的天然“家底”。依托这一优势，当地建起了泰顺石文化创意园、石雕艺术学校和石雕文化创意街区，形成了一个从人才培养、创作研发到产品销售的完整产业链。目前，全县集聚了近140家石雕经营主体，培育了72名国家级、省级和市级工艺美术大师。泰顺石雕作品累计获得国际、国家级各类奖项近3200项，90多件作品被国家级、省级博物馆收藏。

再说茶叶。泰顺是温州传统茶乡，全县茶园面积达9.6万亩，种植规模、茶叶产量和综合产值均居温州首位。当地主打品牌“三杯香”已在全国打响名气，品牌价值攀升至27.38亿元。就在今年3月，《三杯香茶》行业标准正式实施，意味着这款茶有了全国统一的“身份证”。值得一提的是，全省首个“零碳茶叶”项目也在泰顺落地，“零碳三杯香”已经上市，给传统茶产业贴上了“绿色标签”。

泰顺县经信局相关负责人告诉记者，对泰顺而言，入选省级协同区不仅是一个名号，更是一个转型升级的契机。按照浙江省的部署，入选区域将获得产业集群培育方面的重点支持，包括平台建设、项目落地、品牌推广等。

下一步，泰顺将以此次入选为抓手，围绕石雕和茶叶两大产业，继续在产品创新、品牌提升、人才培养上发力，力争成为全省历史经典产业传承创新的示范高地。而对当地百姓来说，经典产业做大了，意味着更多就业机会、更稳的收入来源，这也是山区县实现共同富裕的一条现实路径。

来 源：温州日报

原标题： 泰顺入选省级“历史经典产业协同区”

石雕与茶叶两大特色产业获省级重点培育

记者 徐龙飞 通讯员 李绍庆

本文转自：温州新闻网 66wz.com