潮新闻 2026-06-11 09:14:00

AI浪潮之下，创业形态正被重新定义。当“重资产、高门槛、长周期”的传统模式让许多年轻人望而却步，平阳却以“AI赋能+OPC（一人公司）”模式，开辟出一条“轻资产、低门槛、快变现”的创业新路。

AI浪潮之下，创业形态正被重新定义。当“重资产、高门槛、长周期”的传统模式让许多年轻人望而却步，平阳却以“AI赋能+OPC（一人公司）”模式，开辟出一条“轻资产、低门槛、快变现”的创业新路。

从2025年星洋OPC青年创业社区的先行先试，到2026年“1035”三年行动计划的全面铺开，平阳正以“政府搭台、AI赋能、一人成军”的探索，回应一个时代命题：AI时代，个体如何以最低成本、最高效率参与产业分工？县域又如何借此培育新质生产力？

一人成军，从梦想到变现

“过去接大型设计项目，需要组建一支五六人的团队，租场地、买设备、谈客户，启动资金动辄几十万。现在一个人、一台电脑，借助AI平台就能完成。”这是星洋社区不少“00后”创客的共同体验。他们口中的AI平台，正是社区自研的“蕉点AI设计师平台”。

依托AIGC内容产业、数据标注及垂直行业AI工具开发等赛道，星洋社区搭建了“技术+培育+服务+产业”全链路赋能体系。创业者无需技术背景，即可免费使用AI文案、设计、漫剧制作等工具，甚至能承接腾讯、蚂蚁等头部企业的订单。

传统模式下，一部短剧需要编剧、导演、剪辑等多人耗时数月才能完成，而借助星洋剧创平台，一人7天即可完成。目前，星洋社区累计孵化OPC主体超500个，创业成本降低80%，启动周期缩至传统模式的五分之一。其中，一部AI漫剧作品热度超过3300万，真正实现当月创作、当月变现。

全链赋能，从痛点到闭环

技术算力贵、商业变现难、政策对接弱、认知技能缺、合规风险大，是青年创业的五大“拦路虎”。

“OPC模式的关键是系统性拆除这些障碍。”星洋社区运营方负责人介绍，在技术端，该社区与腾讯云、火山引擎合作，提供普惠算力，成本较市面降低30%。在产业端，该社区以“订单”说话：截至2026年5月，仅数据标注一项业务，星洋社区承接订单额就超过3000万元。这些订单被拆解分发给入驻创业者，形成“培训即上岗、上岗即接单、接单即变现”的闭环。

值得一提的是，该社区的“残健融合”业务。在鳌江残疾人之家，数十名残障人士经培训后足不出户参与数据标注，实现稳定增收。“AI降低了工作的体力门槛，让技术平权成为现实。”一名在此工作的残障人士说。

三年筑基，从盆景到风景

星洋社区的成功，让平阳看到“一人经济”的巨大潜力。2026年6月，平阳制定《创建OPC青年创业社区“1035”三年行动计划（2026-2028）》，该计划提出，到2028年建成10个以上OPC社区、培育3000家以上“一人公司”、提供5000个以上共享工位。

“这不是简单建几个孵化器，而是构建‘政府搭台、企业唱戏、创客受益’的生态。”平阳县人社局相关负责人说，政府提供场地、政策和容错保障，社区输出技术和订单，创业者只需专注创造价值。

其实，在计划谋划阶段，首个政府主导项目——星澜OPC青年创业社区已先行启动招募。与星洋侧重市场化运营不同，星澜更突出“政府搭台、普惠先行”的公益底色，入驻创业者享受办公租金、物业水电、高速网络、专属车位四项全免，工商注册、财税代账、社保代缴等“琐事托管”一站式服务，还提供政策直达、资金对接和订单导流。首期限额招募60人，对无住房者提供50平方米、3年五折优惠租房及“平才悦”人才服务。

“一分钱不花就能‘拎包办公’，过去想都不敢想。”一位刚入驻的AI创业者感慨。截至目前，星澜社区首批工位已吸引数十名创客入驻，成为平阳OPC生态从“盆景”到“风景”的又一块拼图。

根据计划，平阳分三步走：2026年搭框架，落地首批3个实体化社区；2027年全面铺开，实现“一区一品”；2028年冲刺标杆，培育50家年营收超百万元的OPC企业。

县域破局，从制造到智造

传统制造业面临转型压力，而年轻人更倾向灵活、数字化的就业方式。平阳通过OPC模式将两者缝合，让OPC成为本土制造业的“数字外脑”。为此，拿出零成本拎包入住、OPC陪跑计划、最高50万元“算力券”等真金白银的举措，在政策上给予支持。

“我们鼓励OPC与宠物用品、印包装备、小家电等传统产业深度融合。”平阳县人社局相关负责人介绍，比如一家宠物用品工厂，可以发布微订单，由社区内的AI营销OPC为其定制海外短视频推广方案。这就是“龙头企业出题、OPC团队解题”。

这种模式正形成人才回流的新引力。许多原本留在一线城市的平阳籍AI人才，通过“归雁”联络站，以远程协作或周末顾问的形式，反哺家乡的OPC生态。

来 源：潮新闻

原标题： 平阳OPC社区激活“一人经济”新赛道

共享联盟·平阳 张炜 摄影 罗燃旭

本文转自：温州新闻网 66wz.com