温州日报 2026-06-11 08:19:00

“没想到办公证就像扫码付款一样简单！”6月10日下午，温州上线“企业码+公证”应用场景，瑞安一家科技企业负责人通过“电子营业执照”小程序“亮码”授权，在线完成身份认证、材料调取、电子签章等，快速办理公证业务。

温州网讯 “没想到办公证就像扫码付款一样简单！”6月10日下午，温州上线“企业码+公证”应用场景，瑞安一家科技企业负责人通过“电子营业执照”小程序“亮码”授权，在线完成身份认证、材料调取、电子签章等，快速办理公证业务。

据了解，企业在日常经营中，合同签订、知识产权保护、融资、股权变更、异地办事等多环节都需办理公证手续，来回跑多个部门，整套流程要花好几周时间。为破解难题，温州市场监管、司法两部门联动协作，把公证服务接入“企业码”，推出“一键公证”模式。各业务系统完成全面对接，搭建起统一身份核验与数据共享通道。企业完成授权后，系统可自动读取证照信息、调取企业存档资料并填充表格。办事人员打开微信 “电子营业执照”小程序浙江专区提交申请，便可一码登录、扫码认证，在线签署文件后，电子公证书将自动推送至“企业码”平台。据统计，线上模式可减少80%以上申报材料，办理时限从15—20个工作日缩短至最快1个工作日。

便捷之外，安全保障同步升级。该应用场景专门建立双重核验机制，针对“人章分离”“异地授权难”等问题，依托公证的法定证据效力强化线上授权真实性核验，通过电子签名与电子公章的双重认证，有效防范冒名代理、虚假签章等法律风险，保障企业办事安全。此前，瑞安一酒企法定代表人身在国外，通过“电子营业执照”小程序远程授权申报委托公证，公证处在线调取企业电子档案与公章，经远程视频核验身份后完成全部流程，电子公证书直接回流“企业码”平台，全程无需纸质材料、无需实体公章，实现“零跑腿、跨洋办”。

近年来，我市聚焦企业跨部门办事繁琐的问题，持续深化电子营业执照“企业码”改革，实现在政务、商务、公共服务等涉企高频事项领域的深度应用，“企业码+公证”应用场景的上线填补在司法服务领域的空白。截至目前，全市已打造41个“企业码+”应用场景，电子营业执照下载量达150万户，应用量突破398万次。

来 源：温州日报

原标题： 最快1个工作日办结！温州企业公证有了线上新通道

记者 鲍南南

本文转自：温州新闻网 66wz.com