温度新闻客户端 2026-06-11 08:06:00

6月10日上午，外交部发言人毛宁在Facebook、X、Ins同步发布视频，向全球推介“两岸半屏山”。

温州网讯 6月10日上午，外交部发言人毛宁在Facebook、X、Ins同步发布视频，向全球推介“两岸半屏山”。

外交部发言人毛宁在X平台发布帖文

“半屏山，半屏山，一半在洞头，一半在台湾。”一句流传已久的民谣，道尽两岸割舍不断的山海羁绊与血脉乡愁。温州洞头半屏山壁立东海，素有“神州海上第一屏”美誉；台湾高雄左营半屏山静立莲池潭畔，两山形意契合、隔海呼应，跨越海峡遥遥相望，默默镌刻着四十载两岸乡情相融、山海相拥的温暖印记。

作为两岸民间交流的重要平台和特色品牌，“两岸半屏山”系列交流活动已连续举办15年，吸引了两岸同胞近3700人在经贸、文化、旅游等领域开展深入合作交流。

依托得天独厚的地缘、人缘、文缘优势，温州与台湾深度深耕经贸合作、文化交流、青年创业等领域，成为浙台交流融合的重要核心节点。

以浙江·台湾合作周温州专场为核心平台，每年吸引两岸企业、台商、行业协会代表参与，推动项目洽谈与产业合作；“台商台企温州行”等活动则聚焦政企对接，为台商了解温州营商环境、拓展投资渠道提供支持，促成多个产业项目落地。

温州打造了丰富的两岸青年交流载体，包括两岸大学生研学营、电商培训营、创客工作坊等，为两岸青年搭建交流平台，持续深化着温州与台湾的联结。

当前，温台两地产业优势互补，商贸、文旅往来持续活跃，为两岸融合发展持续注入鲜活的温州力量。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 外交部推介温州！“两岸半屏山”全球传播！

本文转自：温州新闻网 66wz.com