温州发布 2026-06-11 08:06:00

近日，中国科协公布2026年“科创中国”科技服务团项目名单。温州联合国家级学会申报的7个服务团成功入选，立项数居全省第一。这些服务团将由院士专家领衔，走进温州11个产业园区，聚焦电气、新材料等领域开展产业科技创新服务，推动科技成果转化。

近日，中国科协公布2026年“科创中国”科技服务团项目名单，温州联合一批国家级学会申报的7个服务团入选，立项数在全国地级市中名列前茅、居全省第一。

此次入选的7个服务团将走进温州海洋经济发展示范区、乐清经济开发区、瑞安经济开发区等我市11个国家级、省级产业园区，主要聚焦我市电气、汽车零部件、新材料、智能装备、生命健康等领域开展产业科技创新服务。

科技服务团由院士专家领衔，以服务产业园区为重点，是推动国家级学会资源下沉、服务基层科技创新和产业创新深度融合的有效载体。市科协负责人介绍，为了确保精准服务实效，我市深化市县联动精准摸排重点产业园区、龙头企业的创新需求，靶向对接熟悉温州产业的国家级学会，开展“入园进企巡诊”，引流优质科技成果落地转化，推动服务团在温建设学会服务站、学企联合体等协同创新服务平台，支持专家与企业共建联合实验室、技术攻关小组等载体，将短期技术服务转化为稳定的人才共育与创新合作机制，着力构建“需求挖掘-精准匹配-专家下沉-难题攻关-成果转化-跟踪问效”的服务闭环，实现“引进一个服务团、破解一批技术难题、带动一个产业升级”的多重效应。

以“学会所能”对接“产业所需”。最近，中国化学会“科创中国”绿色化工新材料科技服务团组织专家走进产业园区，与华峰集团、有氟密集团、新力新材料、万隆化工等十余家重点化工及配套企业代表对接技术需求。中国化学会产研合作委常务副主任焦斌表示，针对企业反映的“共聚酯产品生产中分子量降解速率过快”等15条核心需求，学会将统筹专家资源攻坚复杂产业难题，深化校企人才联合培养，共建产学研联合体，协同攻坚产业链痛点。

国家级学会汇聚高端人才、前沿技术、产业对接、智库咨询与国际资源等创新要素，是国家科技创新体系中的重要组成部分，被视作“科创国家队”的重要力量。近年来，作为全国创新驱动示范市和“科创中国”试点城市，温州持续开展“科技服务团赋能行”等行动，截至目前先后对接全国（省）学会100余家，累计建立学会服务站、学企联合体等平台47家，引入“科创中国”科技服务团38个，为因地制宜发展新质生产力提供坚实支撑。

“科创中国”科技服务团项目由中国科协以加快建设现代化产业体系、因地制宜发展新质生产力为牵引，主动对接国家重大战略落地和重点产业集群发展需要，支持全国学会牵头组建“科创中国”科技服务团，协同省、市两级科协征集遴选重点产业链发展难题和重大产业共性技术问题，跨界跨域组织动员科技工作者开展多元化精准科技服务，助力改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业。

来 源：温州发布

原标题： 温州7个科技服务团，入选“科创中国”项目！

本文转自：温州新闻网 66wz.com