瓯越大地吹拂“有礼”之风 温州人开始“卷”起文明微行动

温州晚报 2026-06-11 09:13:00

排队礼让、规范停车、遛狗牵绳、垃圾入桶……如今走在温州街头，这些看似不起眼的小举动，正成为越来越多市民的自觉习惯。近期，温州各地掀起文明微行动实践热潮，把文明融入日常点滴，让“有礼”之风浸润街巷角落。

榕宝

小晋晋

文明观赛

“童心筑绿 分类先行”主题活动吸引小朋友参加

志愿者帮助整理共享单车

龙小文

温州网讯 排队礼让、规范停车、遛狗牵绳、垃圾入桶……如今走在温州街头，这些看似不起眼的小举动，正成为越来越多市民的自觉习惯。近期，温州各地掀起文明微行动实践热潮，把文明融入日常点滴，让“有礼”之风浸润街巷角落。

今年，全省实施“文明微行动”，围绕日常生活高频场景明确六大行为规范，分别为排队守秩序、有序乘电梯、车窗（高空）不抛物、停车要规范、文明养宠、文明观赛（观演）。桩桩件件都是身边小事，从点滴做起，每个人都能成为文明的践行者、守护者。

趣味活动多多

文明理念轻松传播

摒弃枯燥的说教，各地巧妙将文明倡导融入趣味活动、亲子互动与休闲体验，用鲜活接地气的形式传递文明礼仪，让良好习惯在欢声笑语中慢慢养成。

随着养宠家庭日益增多，文明养宠也成为社区和谐、邻里相处的重要内容。鹿城区聚焦这一民生话题，开展“文明伴宠同行”主题活动，吸引了大批爱宠市民参与。活动现场，工作人员结合相关管理规定，细致讲解文明养宠知识，反复提醒大家外出遛犬务必系好牵引绳，及时清理宠物粪便，做到文明遛宠、不扰他人。现场还设置宠物健康义诊、免费狂犬疫苗接种服务，同时积极倡导“领养代替购买”的公益理念。精彩纷呈的人宠互动游戏，让现场氛围格外热闹，居民们在玩乐交流中加深理解，文明养宠、和睦共处的理念也深入人心。

文明的种子，也在孩子们心中早早播撒。六一儿童节期间，龙湾区海城街道长虹花园幼儿园将游园会打造成一堂沉浸式文明课堂。园内布置得童趣满满，各类趣味闯关游戏依次排开，孩子们兴致勃勃地参与其中。每一个活动点位前，小朋友们都主动排起长队，不追逐打闹、不喧哗争抢，耐心等待前方伙伴完成体验。在轻松快乐的玩乐过程中，排队守序、礼貌礼让的观念潜移默化，文明的种子在童真童趣中悄然生根发芽。

依托独特的滨海资源，苍南炎亭镇在金沙滩景区推出“垃圾换鸡蛋”创意实践活动，成为当地一道特色文明风景线。游客与周边村民纷纷主动拿起垃圾袋，沿着海岸线以及周边街道捡拾塑料瓶、食品包装袋等废弃物。兑换区域秩序井然，参与者自觉排队称重、领取奖品，将排队礼让的细节落实到行动之中。活动还联动本地信用体系，参与海岸保洁可累计信用积分，多重激励充分调动起大家的参与热情。众人携手守护碧海银滩，让垃圾入桶、爱护环境成为景区新风尚。

整治交通乱象

街巷环境明显改观

车辆乱停、占道通行，是城市治理中常见的难题，既阻碍出行，也影响市容风貌。瑞安、龙湾、泰顺等地精准发力，坚持柔性劝导与刚性整治相结合，以精细化管理规范通行秩序，让大街小巷变得更加整洁畅通。

车辆无序停放，不仅挤占通行空间，也埋下安全隐患。瑞安市综合行政执法局采取差异化管理模式，兼顾执法力度与民生温度。对于人流量较小的路段，执法人员以电话提醒、发放温馨提示单为主，引导当事人及时纠正违停行为；在学校、医院、大型商圈等人流密集区域，实行日间巡查加错峰整治，对严重影响通行的违停车辆依法开具违停告知单，持续维护路面通行秩序。

龙湾区综合行政执法局针对车辆乱停乱放、“僵尸车”长期占位、绿化带违规停车等问题，打出一套综合治理组合拳。整治初期，执法人员通过张贴提示单、上门沟通开展劝导，引导车主文明停放车辆。对于多次劝导无效、长期无人认领的车辆，依法进行抄牌、拖移处置。辖区还在多条主次干道加装物理隔离设施，从硬件上杜绝违停空间，有效杜绝乱象反弹。

泰顺县同步推进人行道秩序专项整治行动。聚焦城区主次干道、人行道等机动车、非机动车集中停放区域，重点整治车辆随意停放、挤占盲道、停放无序、朝向不一等突出问题。执法人员现场开展文明劝导与规范整理，逐一对无序停放的非机动车、自行车进行扶正归位，将车辆有序停放至指定区域，有效规范群众停车行为。一系列常态化整治行动，一步步优化出行环境，让山城街巷面貌焕然一新。

萌趣IP出圈

讲好身边文明事

近年来，随着全国文明城市建设的深入推进，温州各地立足自身特色，深入挖掘文化资源，精心培育了一批各具特色的文明实践新IP，为群众的幸福生活不断加码。

鹿城打造“共富·鹿小探”项目，发动外卖骑手、快递员化身城市文明“移动探头”，以新就业群体力量助力城市治理与文明传播。龙湾推出憨态可掬的“龙小文”IP形象，打破传统宣传模式，凭借亲民可爱的卡通形象参与各类文明实践活动，成为文明传播的“新宠”。瓯海深耕地域特色，打造“榕树下的文明实践”品牌与“榕宝”IP，依托梧田老街榕树广场等阵地开展家风宣讲、互动体验等活动，让文明实践扎根基层、贴近群众。乐清依托当地历史名人王子晋，打造“小晋晋”IP卡通形象，生动解读文明条例，大力弘扬有礼新风。

在温州，文明已然成为随处可见的日常。小区里，邻里之间互相提醒文明养宠、做好垃圾分类；道路上，车主自觉规范停车、文明出行；校园中，孩子们知礼明仪、友善相处；旅游景区内，游客自觉守护环境、文明游览。每一位市民都从自身做起、从小事做起，用一言一行涵养着城市气质。

文明始于微行，美好贵在坚守。温州以一系列接地气、有温度的实践行动，让文明新风浸润城市肌理。点滴善举汇聚暖流，细微行动点亮城市。随着文明微行动持续走深走实，文明之花必将在瓯越大地长久绽放，让这座城市始终暖意融融、新风长存。

来 源：温州晚报

原标题： 瓯越大地吹拂“有礼”之风 温州人开始“卷”起文明微行动

记者 张琼冉 受访单位供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com