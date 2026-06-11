从观景园到幸福圈，换个视角看温州园博园

潮新闻 2026-06-11 09:58:00

一园尽揽九州景致。温州园博园自4月15日开园以来，凭借着超高人气迅速跻身超级文旅IP之列。

一园尽揽九州景致。温州园博园自4月15日开园以来，凭借着超高人气迅速跻身超级文旅IP之列。

然而，换个视角看园博，发现它的魅力，远不止于园内。

这座生机盎然的城市园林，正悄然浸润烟火日常、融入市民生活。

州园博园北园全景。温州市城发集团供图

“来来，饭后一起去溜达一圈。”周边的居民往往最能感知到变化。家住瓯海区郭溪街道塘下村的村民许国胜告诉记者，园博园周边原是一片泥泞杂乱，但如今已成为百姓乐园。

连日来，记者沿着园博园周边一路采访调研，深刻感受这份写满诚意的“绿色答卷”，是如何真正赋能一座城。

路平了，景美了

老百姓的“家门口”变了

来到温州园博园北园入口处的霞榕路，只见路面整洁，周围建筑白墙黑瓦，颇具江南韵味。更妙的是，路旁保留下来的土窑址被改建为土窑景观，附近还修出了广场。

谁能想到，这一带曾是环境整治的“硬骨头”：路面破损、违建林立、杂物堆积。更为尴尬的是，这条路原是断头路。

霞榕路附近的土窑景观。记者 王艳琼 摄

美丽瓯海综合专班工作人员回忆，当时他们承接园博园周边环境整治提升工作，借园博园建设的契机，对这条老路动了“手术”——对霞榕路片区违建实行应拆尽拆，并全面推动建筑立面改造、亲水河岸等建设，同时保留粮站、土砖窑等承载村民记忆的老建筑，进行活化利用，在精细化打造场景、精准化厚植产业上下功夫，让霞榕路焕发出全新活力。“以前这条路没人走，现在游客络绎不绝。”看着环境提升，村民鲁先生把路口自家住宅出租，开起便利店，每月多了一份稳定收入。

霞榕路的蝶变只是缩影。据统计，园博园周边24条道路实现整体焕新，涵盖新建改建、空中管线整治、沿线绿化提升等，具体包含北园19条、南园5条，繁盛路、北新路、东环路等新建道路从图纸变为现实。

道路提升，环境蜕变。园博园北园附近的一处物流厂房，曾经噪音扰民，在专班指导下，属地潘桥街道与企业反复协商，采取“退改”方式，引入冷链物流仓库，同步改造了周边道路，在周围农田种上花草，如今成了村民闲逛的好去处。

温州园博园附近物流厂房改造升级。记者 王艳琼 摄

路平了，景美了，老百姓的“家门口”变了。温州动车南站西广场与园博园南园之间，建起站西绿轴。过去这里是物流堆场和建材堆放地，如今设置了儿童游乐场地、篮球场、环形健身步道。两侧新建停车场，新增2000多个泊车位。“来游玩非常方便，处处是景观。”家住附近的吴女士连连称赞。

园博园周边有3400多亩农田，被统一流转种植。其中北园正门口的300亩农田，春天种植油菜花花海，吸引大批游客驻足，现在连片种植早稻，打造壮观的“绿色稻浪”。

造园、造景，更是“造生活”。老百姓的家门口，正成为真正的“幸福圈”。

温州园博园附近花海项目吸引游客前来拍照打卡。共享联盟·瓯海 王斌 摄

年轻人来了，新业态活了

园博周边有了“青春味”

园博园带来的不仅是游客，更是消费链条的延伸与城市活力的再生。

在园博园北园门口不远的振仙路，记者发现，路口一处旧屋被街道盘活，招引了“米熹咖啡馆”入驻，仅此一项就为村集体增加20万元年收入。咖啡馆的运营团队是一群90后、00后。他们用年轻人的创意和活力，为这片原本略显老态的区域注入了青春气息。

温州园博园属地街道持续引入新业态。图源文明温州

位于园博园南园入口处的大片草坪，招引的植然营项目聚焦亲子体验，飞机咖啡厅、卡丁车等吸引了大量家庭游客。作为园博园的周边配套商圈，园博印象的70多家店铺已招引入驻，涵盖餐饮、零售、文创等新业态，成为周边市民消费首选。

“以前店铺开不起来，年轻人留不住，现在我们正引入专业运营团队。”郭溪街道相关负责人介绍，推动共生式的园博发展，深化与周边片区协同联动。街道正积极引入餐饮、文创、休闲等多元业态，打造融合历史文脉与现代生活的文化街区，丰富园博园周边配套，让居民在家门口就能享受高品质的城市生活。

园博会不仅是颜值工程，更是一个流量入口。当年轻人的咖啡馆开到了农田边，当亲子家庭在植然营的草坪上搭起帐篷，园博周边正在从“展会配套”变成消费场景和富民工程。

温州园博园植然营项目聚焦亲子体验。图源瓯海发布

共生发展，协同联动

常态化运营让园博永不落幕

园博会终会闭幕，但园博园永不落幕。

如何做好园博园的常态化运营，持续支撑城市能级提升、文旅品质升级、促进共同富裕，是温州眼下面临的一道必答题。

首先，把这座“大公园”像家一样打理守护好。

温州园博园开园以来，日均客流量少则5万、多则20来万。人一多，事儿就多。保洁、绿化、设施维护的强度可想而知。

早在2024年，美丽瓯海综合专班进驻，整合执法、农业、环保、市监、交通等部门力量，开展园区及周边整治规划。今年，专班牵头组建了环境秩序工作部，100名相关人员参与巡查整改，并且联动村社干部、专职网格员、志愿者、保安等参与外围秩序维护。

垃圾桶满了、指示牌倒了、共享单车乱停……每天，专班成员雷打不动，沿着园博园周边开展巡查，发现问题立即拍照上传工作群，@相关单位认领整改。上午发现的问题，下午基本就能销号清零。园博园试开园至今，累计交办整改问题400多项，整改率达100%。

其次，持续策划互动体验活动，让园博话题天天有热度、周周有亮点。

温州园博园三溪会市首场河畔音乐会举办。图源温州园博会

自温州园博园开园以来，每日都会发布展会活动预告，并常态化开展比赛、展演、研学等各类活动，比如邀请百余位网络达人走进园区，不断延续开局火爆的人气热度、口碑热度。6月下旬，温州园博园还将持续举办展示交流会，促进温州鞋服（时尚）、生命健康、数字经济、包装产业四大产业链的资源对接，诚邀各产业链上下游优秀企业来到温州，一边逛园子一边谈生意。

温州园博园引入巴拉巴拉“热爱社区”新业态。企业供图

再者，让园博园常逛常新，百逛不厌，就需要持续注入生机活力，不断激发造血功能。

不久前，温州本土企业的巴拉巴拉“热爱社区”入驻园博园，打造公益亲子体验空间，给园区增添了一份热闹；园博园三溪会市迎来“溪边卷卷”首场河畔音乐会，本土品牌的入驻，丰富园博园“小而美、精而潮”的夜间场景，也在推动园博园夜间经济持续升温。

眼下，温州还在不断招引新的业态，重点做好园博园运营文章，坚持惠民利民，努力打造近悦远来的园博盛会、永不落幕的百姓乐园。

一条路、一片景、一座园，到一座城。当“园博”从展会标签变成生活底色，当“周边”从无人问津变成百姓的“幸福圈”，这无疑是对“人民城市人民建，人民城市为人民”理念最温暖、最生动的实践。

来 源：潮新闻

原标题： 从观景园到幸福圈，换个视角看温州园博

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com