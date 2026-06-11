“国字号”上新 瑞安梅屿番茄入选全国名特优新农产品名录
近日，2026年第一批全国名特优新农产品名录公布，全国共有636个产品入选。其中，瑞安梅屿番茄榜上有名，为温州瑞安市再添一张“国字号”农产品金名片。
瑞安市融媒体中心 供图
梅屿乡地处瑞安市中西部，飞云江下游南岸，土壤肥沃光照充足，雨量充沛无霜期长，得天独厚的自然条件十分适合番茄生长与糖分积累。同时，优质的灌溉水源和优良的生态环境，为梅屿番茄的上乘品质筑牢了自然根基。
近年来，瑞安持续推进番茄产业提质增效、转型升级。种植端不断优化种养模式，通过推广测土配方施肥技术，实现化肥使用量减少20%，每亩肥料成本降低约600元；同时依托科研力量开展品种优化，引入智能育苗和灌溉设施，大幅提升生产效率与果品品质。销售端多措并举拓宽销路，依托原产地交易市场深耕省内外市场，同时借助直播带货、订单农业等新业态，搭建多元化销售体系。
此外，当地加强培育优质经营主体，以梅屿蔬菜专业合作社、胜绿蔬菜专业合作社为核心龙头，合计种植面积达338.3公顷，成为产业规模化发展的核心支撑。
瑞安市融媒体中心 供图
其中，梅屿蔬菜专业合作社获评国家农民专业合作社示范社、全国百强农民专业合作社，2019年斩获浙江精品番茄金奖，旗下“强绿”牌番茄顺利通过绿色食品A级认证；胜绿蔬菜专业合作社先后荣获瑞安名牌产品、温州市示范性农民专业合作经济组织等多项荣誉，龙头主体的品牌影响力与示范带动效应持续增强，有效带动产业规模化、规范化发展。
此次入选全国名特优新农产品名录，标志着梅屿番茄的品质、产业规模与品牌建设获得国家权威认可，将进一步提升其市场知名度与核心竞争力，为瑞安特色农业高质量发展赋能。
来 源：潮新闻
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本文转自：温州新闻网 66wz.com
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