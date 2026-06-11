英媒：欧盟欲劝七国集团给俄罗斯石油压价
英国《金融时报》9日报道，欧盟希望劝说七国集团推迟上调俄罗斯石油价格上限，以阻止俄罗斯“吃到”国际原油价格高企的“红利”。
这是2025年4月2日在比利时布鲁塞尔欧盟总部外拍摄的欧盟旗帜。新华社记者赵丁喆摄
《金融时报》援引知情人士的话报道，欧盟意图争取七国集团内非欧盟国家的支持，在对俄罗斯石油限价方面协调立场。报道说，欧盟希望加拿大、英国等国推迟调整俄罗斯石油价格上限。
欧盟、七国集团和澳大利亚2022年开始实施针对俄罗斯石油的限价制裁措施。如果俄罗斯向第三方国家出售石油的价格高于上限水平，采取限价措施的国家将不再提供贸易、保险、金融和运输等方面服务，而西方企业恰恰控制全球大部分海上贸易保险等相关业务。这一限价措施根据市场行情，每隔一段时间要进行调整。
欧盟原定于7月15日对俄罗斯石油调价。如果按照当下国际原油价格，俄罗斯石油价格上限将从眼下的每桶44.1美元上调到每桶至少65美元。
欧盟委员会主席冯德莱恩9日表示，已向各成员国提交第21轮对俄制裁方案，其中关键内容包括冻结俄石油价格上限的调整机制，直至明年1月。
对于上述制裁措施，俄方此前回应说，将不会向实施限价的国家供应石油和石油产品，限制从俄进口石油和对俄石油设置价格上限只能导致油价飙升。
来 源：新华网
作者 王宏彬
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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