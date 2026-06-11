新华网 2026-06-11 11:19:14

我国科学家团队在国际上主导发现了一处全球最深、规模最大的鲸类化石群及鲸落生态系统。该发现刷新了相关领域的记录，为研究深海古生态演化及鲸类迁徙历史提供了宝贵的实证材料，标志着我国深海探测与古生物研究取得重大突破。

在中国科学院深海科学与工程研究所主导下，“全球深渊探索计划”科研团队在东南印度洋迪亚曼蒂纳深渊，发现全球已知最深、规模最大的鲸类化石群和鲸落生态系统，并揭示该区域自530万年前至今一直是鲸类的“大墓地”。相关论文成果6月10日在线发表于国际学术期刊《自然》。

科研团队在迪亚曼蒂纳深渊发现的鲸落生态系统。（中国科学院深海科学与工程研究所供图）

鲸落是鲸类死后沉至海底所形成的特有海洋生态系统，正所谓“一鲸落，万物生”。过去，人类对鲸落的认识主要依赖零星的观测记录，最深的一例鲸落发现于西南大西洋，水深4204米。

2023年，研究团队使用“奋斗者”号载人潜水器，在延绵1200公里的迪亚曼蒂纳深渊开展32次下潜作业，记录了5处“活着”的鲸落、476处鲸类化石堆积。其中一处包含三枚喙鲸椎骨，是目前已知最深的鲸落生态系统，水深6789米。由已发现鲸类遗骸密度推测，该深渊鲸类残骸数量可能超过1000万具。此次记录的鲸类化石种类包括现生喙鲸和已灭绝喙鲸。锶同位素定年数据显示，这些鲸类化石最早可追溯至530万年前，表明迪亚曼蒂纳深渊数百万年以来持续存在鲸落事件。

科研团队在迪亚曼蒂纳深渊发现的鲸类遗骸。（中国科学院深海科学与工程研究所供图）

据介绍，此项研究由中国科学院深海科学与工程研究所主导完成，合作单位包括意大利比萨大学、新西兰地球科学研究所。研究将鲸落的水深纪录大幅拓展，其深度、规模和时间跨度均刷新了现有认知，为研究古鲸的早期演化历史、古生态学及种群动态提供了独特窗口。同时，研究还改变了科学界对鲸落生态系统分布极限与生物地理分区的认知。

来 源：新华网

原标题： 我科学家主导发现全球最深最大鲸类化石群和鲸落

记者 赵颖全、陈凯姿

本文转自：温州新闻网 66wz.com