新华网 2026-06-11 11:20:12

香港凭借显著的“磁吸”效应，成功超越竞争对手，登顶全球最大财富管理中心。这一成就凸显了香港金融市场的强劲韧性及对全球资本的强大吸引力，家族办公室和资金持续流入，进一步巩固了其作为国际金融中心的领先地位。

波士顿咨询公司近期发布的报告显示，香港已超越瑞士，成为全球最大跨境财富管理中心，比此前的市场预计提前两年左右。金融业界人士认为，排名的变化体现了全球财富格局的重组，而香港正处于这一转变的中心，能凭借其独特优势保持对跨境财富的“磁吸”效应。

波士顿咨询公司《2026年全球财富报告》称，由于来自内地的财富增长、新股热潮和股市畅旺，去年香港管理的跨境财富规模增长10.7%，达到2.95万亿美元，首次超过瑞士。报告预期，到2030年，香港管理的财富每年增长约9%，高于瑞士6%的增速，意味着香港很有可能守住领先地位。

多位业界人士告诉记者，香港财富管理业务近年来一直稳步发展，逐渐形成对于全球资金的“磁吸”效应。

香港大学经管学院金融学副教授刘洋表示，全球地缘政治环境变化强化了香港的相对优势，高净值人士越来越倾向于将资产分散至多个司法辖区，近年来许多亚洲客户将财富重新转回香港。

香港活跃的资本市场为财富管理客户提供了资产增值的乐观预期。业界人士透露，近两年，香港、内地乃至整个亚洲股市表现出色，带动已经配置在香港财富管理平台的资产大幅上升。香港IPO市场从去年开始保持强劲，大量企业在香港上市、增发，为创始人和股东带来了新的资产配置需求。

让资金“来了就不想走”的，还有香港自由、开放、透明和可预期的经济政策，稳定安全的投资环境，跨越市场的联通优势，以及丰富的投资产品和风险管理工具。

这是2025年5月20日在香港交易所外拍摄的宁德时代上市海报。新华社记者 陈铎 摄

德勤中国税务与商务咨询香港主管合伙人刘明扬告诉记者，香港为强化国际财富管理枢纽功能，近年来不断完善对于基金和家族办公室的税务优惠，并推出新资本投资者入境计划优化措施。与其他国际金融中心相比，高净值人士在香港做资产布局，能够享受到更大的政策弹性和更高的效率。

香港特区政府投资推广署委托德勤进行的《香港家族办公室市场研究》显示，在2025年年底有超过3380间单一家族办公室在港营办，两年间增加约680间，升幅超过25%。此外，“新资本投资者入境计划”自2024年3月推出以来，持续受全球高净值人士青睐。截至2026年4月底，投资推广署共接获近3600宗申请，所有申请预计将为香港带来约1080亿港元的投资金额。

在投资产品选择方面，香港私人财富管理公会向记者表示，随着市场波动及地缘政治不确定性上升，高净值客户更加重视投资组合韧性，对另类投资、数字资产、黄金、大宗商品及高端艺术品等资产类别的兴趣有所增加。特区政府近年积极推动国际黄金交易市场、高端艺术品交易枢纽、数字资产市场基建，以及扩大合资格投资范围，均有助回应私人财富客户对更多元配置工具的需求。

2025年5月20日，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇发表了题为《香港金融市场最新发展》的主旨演讲。新华社记者 朱炜 摄

香港对于跨境财富的“磁吸”效应还体现在“资本—企业—市场”的良性互动。特区政府财经事务及库务局局长许正宇分析，家族办公室与高净值人士不仅是资产管理者，更是积极投资者，其资产配置需求如活水般滋养资本市场。资金活跃度的提升，进一步吸引优质企业来港上市集资，推动金融市场持续壮大。

刘明扬说，一些海外客户在香港设立家族办公室之后，更多家庭成员也来到香港居住，帮忙打理家族事务，家族企业在香港的业务版图也因此扩大。他表示，今后会更加重视鼓励家族办公室客户将家族企业落户香港，甚至在香港设立地区总部，在创造更多财富的同时促进香港经济发展。

业界人士发现，随着人工智能、先进制造、数字经济和绿色转型的浪潮席卷而来，亚洲企业正站在新一轮科技与产业升级的风口，将催生大量企业家财富与家族财富。另一方面，现代史上最大规模的财富转移将在未来20至30年间发生，全球将有高达83万亿美元的私人财富进行跨代传承。这些财富的妥善管理，都需要制度完善、法治稳健且高度国际化的金融中心提供支持。

“香港正稳稳站在这个历史交汇点上。”刘洋认为，香港具备辐射更广阔市场的潜力。通过吸引东南亚、南亚及中东等新兴市场的财富流入，香港将进一步夯实其作为全球领先财富管理中心的地位。

来 源：新华网

原标题： “磁吸”效应显著 香港登顶全球最大财富管理中心

记者 刘英伦、郑静霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com