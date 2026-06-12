温州日报 2026-06-12 09:16:00

昨天，温州市高校AI赛事联盟在中国（温州）数安港C9艺术商业空间正式揭牌成立。

温州网讯 昨天，温州市高校AI赛事联盟在中国（温州）数安港C9艺术商业空间正式揭牌成立。同期，百度AI世界杯大学生黑客松温州站激情开赛。来自省内外的10余所高校共39名技术精英齐聚一堂，围绕现场命题开展12小时极限创作，以代码角逐创新高峰。

黑客松，即编程马拉松（hackathon），指电脑程序员以及其他与软件发展相关的人员相聚在一起，以紧密合作的形式去开发某个项目。

作为百度AI世界杯大学生黑客松全国首秀，本次大赛紧扣“世界杯”主题，要求选手结合球场、雁荡山、倒计时三个关键词，综合运用AI技术、影视剪辑、剧本创作等能力打造AI影视作品。评审环节将围绕主题表达、视听语言、创意呈现、AIGC技术运用四个维度进行综合考量，旨在寻找AI技术与艺术的完美结合点，在规定作品的AI技术使用率需超过70%的基础上，鼓励选手放飞想象，创作出别具一格的原创佳作。

“要在12小时内打磨出一部完整成片，挑战确实不小，但我们之前参加过北影节72小时黑客松，有相关经验和基础，接下来大家都会全力以赴。”来自温州商学院的选手吴司政说。温州医科大学人工智能竞赛基地负责人、本次温医大团队指导教师冯振则表示，当下AI时代获取知识变得十分容易，但如何把知识转化为实际价值才是关键，黑客松赛事恰好能为学生提供高强度、真实的实战场景，经过赛事历练，学生会实现能力与心态的双重成长。

启动仪式上，数安港C9艺术商业空间和数安港OPC生态社区被授予“百度高校AI竞赛城市空间”证书，揭牌成立的温州市高校AI赛事联盟，将打通校际资源壁垒，统筹整合全市高校科创、人才、教研优质资源，为全市高校AI领域青年学子搭建起技术比拼、思想交融、研学共进的一体化优质平台，实现科创学习有载体、创新实践有舞台、青年成长有支撑。

近年来，瓯海依托中国（温州）数安港核心平台优势，紧扣文化新三样产业布局，全力打造温州数字文化产业发展高地。目前，瓯海数字文化产业集聚区已汇聚AIGC智能创作、动漫短剧、网络文学、互动数字游戏等一大批优质市场经营主体，构建起集技术研发支撑、文创内容生产、全域发行出海于一体的全链条产业生态，为人工智能技术落地、青年科创实践、项目创新创业提供了丰富的应用场景和广阔的发展空间。

来 源：温州日报

原标题： 百度AI黑客松温州开战 12小时创作一部“世界杯”大片

记者 洪越风 瓯海融媒记者 罗琛琛

本文转自：温州新闻网 66wz.com