新华网 2026-06-12 10:10:28

新能源汽车则凭借成本优化、技术迭代和消费者消费观念转变等方面的优势，走出独立增长曲线。

中国汽车工业协会6月10日发布的数据显示，5月份，我国新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比例提升至56.9%。从2024年的40.9%，到2025年的50.8%，再到今年5月份的56.9%，新能源汽车渗透率何以节节攀升？

中汽协副秘书长陈士华说，受政策调整、市场结构变化等因素影响，5月燃油车国内销量出现下滑，新能源汽车则凭借成本优化、技术迭代和消费者消费观念转变等方面的优势，走出独立增长曲线。

安徽芜湖奇瑞智造一工厂焊装车间内，机械臂正在生产线上工作。（受访者供图）

数据显示，5月份，我国新能源汽车产销分别完成155.4万辆和149.6万辆，同比分别增长22.4%和14.4%。

重庆市民王先生最近把燃油车换成了电动车，他给记者算了一笔账，原来开燃油车每月通勤油费超过1200元，换成新能源车后电费不到200元，仅这一项一年便能省1.2万元。而近期高位震荡的国际油价，进一步凸显新能源汽车的出行成本优势。

除了出行成本优势，新能源汽车的智能化体验日渐成为市场的关键变量。广州市海珠区新滘中路鸿蒙智行用户中心内，顾客陈先生坐进汽车座舱，尝试操作语音车控、车载大屏与智能辅助系统，爱不释手，连声夸赞。

记者走进深蓝汽车重庆汽博中心店时，店长高磊正忙着接待客户。这个店5月份共销售220多辆新能源车，环比增长超10%。“消费者的关注点已从动力参数转向智能化体验，深蓝S07搭载华为乾崑智驾，在同级别市场中性价比优势明显。”高磊说。

智能座舱体验全面跃升，成为吸引消费者的重要砝码。随着国产AI大模型加速“上车”，汽车交互正告别过去机械执行单一指令的模式，迈向更人性化、更高效的新阶段，车辆逐步具备“情感感知”能力。在一些车辆上，通过传感器与视觉识别技术，可实时监测驾驶员情绪状态，自动调节氛围灯、香氛，带来更好的体验。

6月9日，消费者在深圳深业上城的蔚来中心内了解新能源汽车相关性能。（任紫辉 摄）

产业生态日益成熟，新能源汽车整车成本优势逐步显现。安徽省汽车经销商商会会长蒋天赐说，电池原材料价格回归理性，叠加一体化压铸、电池底盘一体化等新工艺规模应用，整车制造成本持续降低，新能源车正在实现对燃油车的平价甚至更优。

与此同时，价格相对较低款式的新能源汽车，配置越来越智能，“智驾平权”也让新能源汽车受到更多消费者喜爱。记者了解到，目前，比亚迪、零跑等车企已将高阶辅助驾驶车型价格下探至10万元以内，部分入门级车型降至8万元左右。

新能源汽车受青睐的另一个关键因素，是充电网络等配套基础设施覆盖面越来越广，“里程焦虑”正逐步得到化解。

“村里2023年就装了充电桩，充电方便快捷。”在安徽省安庆市岳西县菖蒲镇菖蒲村，村民王国宏驾驶新能源车往返县城上班，无后顾之忧，这得益于国网岳西县供电公司提前预留电网容量、推进充电桩进村等系列举措，打通了补能“最后一公里”。

国家能源局数据显示，截至2026年4月底，我国电动汽车充电基础设施总数达2195.5万个。从城市核心区到偏远乡村，“充电像加油一样方便”正逐渐成为现实。

各地促进汽车消费的政策也在持续发力。重庆市从5月1日起实施2026年汽车购新补贴政策，个人消费者购买乘用车新车，可享受从1000元至8000元不等的现金补贴；广东省一线城市新能源汽车免摇号上牌的政策有效拉动终端消费转化；安徽对个人消费者报废或转让旧车并购买新车的，给予一次性定额补贴。

广东省汽车流通协会会长严斐说：“新能源汽车二手交易市场逐步建立成熟，车辆保值率趋于透明，流通瓶颈逐渐打通，消费者‘旧车能出手、残值有保障’的信心明显增强；而车企端价格体系趋于稳定，进一步打消了消费者‘买早吃亏’的观望情绪，置换需求正成为市场主力。”

北京交通大学教授华国伟分析认为，高油价倒逼消费转向，技术全面升级化解了续航与充电焦虑，且年轻群体成为购车主力后，对智能电动汽车接受度显著提高，高性价比、潮流设计与低碳理念等共同催生了绿色出行新风向。

来 源：新华网

原标题： 新能源汽车渗透率何以节节攀升

记者 吴慧珺、黄兴、胡拿云

本文转自：温州新闻网 66wz.com