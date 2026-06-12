新华网 2026-06-12 10:14:10

美国总统特朗普11日在社交媒体发文说，鉴于与伊朗的磋商结果已提交至伊朗最高领导层并获得批准，他已取消原定于当晚针对伊朗实施的打击与轰炸行动。不过，伊朗外交部发言人当天表示，迄今为止，伊朗尚未就伊美协议达成最终结论，外界针对该协议传出的说法均为猜测。

特朗普当天在白宫举行的一场活动上再次重申，他已与伊朗达成一项“非常强有力的谅解备忘录”，可能本周末在欧洲签署，美副总统万斯将出席。他还说，他已与以色列总理内塔尼亚胡，以及卡塔尔、阿联酋、沙特阿拉伯、巴林、科威特等国领导人通话，并即将与土耳其总统埃尔多安通话。

以色列总理办公室随后发表声明证实此次通话，并称内塔尼亚胡表示，虽然以色列不是该备忘录的签署方，但对特朗普承诺在最终协议中限制伊朗核计划与导弹能力表示支持。

据伊朗国家电视台同日报道，伊朗外交部发言人表示，迄今为止，伊朗尚未就伊美协议达成最终结论，外界针对该协议传出的说法均为猜测，相关事宜尚未敲定。伊朗法尔斯通讯社也援引一名知情人士的话报道，伊朗尚未批准伊美谅解备忘录文本，特朗普稍早时候相关说法并不属实。

伊朗外交部发言人表示，卡塔尔和巴基斯坦正积极斡旋伊美谈判，但美方行径致使这一进程受到影响，伊朗不会在“红线问题”上妥协。伊美协议大部分文本已经敲定，但美方不断改变立场，其矛盾立场阻碍这一进程。霍尔木兹海峡局势也因美方行动变得更加动荡。

当天早些时候，特朗普在社交媒体发文称，将于当晚对伊朗进行猛烈打击，并且在不久的将来要占领伊朗哈尔克岛和其他石油基础设施，完全控制伊朗的石油和天然气市场，“就像美国对委内瑞拉所做的那样”。随后，伊朗方面作出强烈回应。

伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫在社交媒体发文说，“错误的战略和冲动的决策，将使整个局势扭转并恶化，能源基础设施和市场受到剧烈冲击，并制造一片无尽泥潭，让你们深陷多年。”伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部司令在接受伊朗媒体采访时发出警告，地区能源安全应当得到共同保障，“要么所有国家都能够进行石油和天然气出口，要么任何国家都无法做到”。

来 源：新华网

原标题： 美伊战事峰回路转 特朗普取消打击行动

本文转自：温州新闻网 66wz.com