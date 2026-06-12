美伊交火持续：步步升级还是危险徘徊

新华网 2026-06-12 10:36:56

美伊低烈度互袭短期内可能仍会持续，但双方也会极力避免冲突全面升级，从而进入虽无大战但小打不断的对抗状态。

美国和伊朗之间的交火仍在持续。伊朗当地时间11日凌晨，美军通过巡航导弹、战机空袭等方式对伊朗境内多个目标实施打击。伊朗方面随后对美军在科威特、巴林等国的军事基地和目标予以回击。

有分析指出，美军新一轮对伊袭击无论从打击区域还是火力强度上都较前日有所升级，这一定程度暴露出特朗普政府对美伊谈判停滞不前的挫败心态。美伊低烈度互袭短期内可能仍会持续，但双方也会极力避免冲突全面升级，从而进入虽无大战但小打不断的对抗状态。

互袭有所升级

据美军中央司令部发布的消息，美军于美东时间10日17时15分（伊朗时间11日0时45分）开始对伊朗境内多个目标实施“自卫性打击”。

美国总统特朗普当天在白宫战情室对媒体表示，美军此轮打击包括发射49枚“战斧”巡航导弹，并伴有战机空袭，距离伊朗首都德黑兰最近的打击目标位于该市约40英里外。

打击持续数小时。据美军中央司令部声明，此轮打击的目标是伊朗境内的军事侦察、通信设施以及防空阵地，美海军陆战队、空军和海军的作战力量向目标发射了精确制导弹药。

据伊朗媒体报道，伊朗南部的阿巴斯港、锡里克，以及距离德黑兰不远的加兹温、卡拉季、埃什泰哈德等地都传出爆炸声，德黑兰附近的纳扎尔阿巴德地区出现无人机活动。

伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门11日发表声明称，作为回击，伊斯兰革命卫队航空航天部队在当天凌晨袭击并摧毁了美军位于科威特、巴林、约旦的多处基地的重要目标。另据伊朗媒体报道，伊朗还对伊拉克北部的美军基地和雷达设施发动导弹袭击。

除了相互打击，双方还展开信息舆论战博弈。伊朗方面11日凌晨宣布，即日起霍尔木兹海峡对所有船只关闭，任何“违规通行者”都将成为打击目标，美军中央司令部则否认这一说法。此外，伊媒称伊朗在海峡附近袭击了一艘美国军舰，美军则称“没有美国军舰遭到袭击”。

这是5月29日在阿曼北部小镇海塞卜拍摄的滞留在霍尔木兹海峡水域的商船（手机照片）。新华社记者温新年摄

此前一天，美军以一架“阿帕奇”武装直升机遭伊朗击落为由，对位于伊朗海岸沿线的目标实施打击。美军最新一轮打击行动深入伊朗腹地，并发射数十枚“战斧”巡航导弹，无论从武器使用还是地理范围来看都呈现升级态势。

美方挫败感显现

特朗普政府连日来对伊朗军事打击的导火索是美军直升机坠毁事件，而舆论普遍认为其深层原因在于特朗普本人对美伊谈判迟迟未获进展的挫败感。

随着美国中期选举日益临近，特朗普政府急于从战事中脱身，并试图通过与伊朗达成一项长期停火协议来宣布“任务完成”。为此，他近来强硬警告以色列总理内塔尼亚胡不要在黎巴嫩方向“搅局”，同时频频释放“美伊即将达成协议”的信号，但协议始终没能达成。

面对僵局，特朗普政府试图借军事打击伊朗传递信号：一方面安抚美国共和党内的“对伊鹰派”和以色列，表明美方不会轻易妥协；另一方面施压伊朗，逼迫其加快谈判进程并签署协议。

5月1日，美国总统特朗普走向首都华盛顿白宫南草坪。新华社发（李源清摄）

美国《华尔街日报》报道说，五角大楼官员将美军此次打击伊朗定性为“胁迫性外交”，意在迫使伊朗让步。另有美国媒体报道说，特朗普正在考虑发起一场时间短但高烈度的军事行动，以迫使伊朗在谈判中改变立场。特朗普本人甚至公开放话，如果伊朗不签署协议，“我们会把他们炸个稀巴烂”。

不过，分析人士普遍认为，特朗普政府想用极限施压迫使伊朗服软的想法不切实际。美国前伊朗问题特使罗伯特·马利说：“这暴露出（特朗普政府）因意图落空而陷入绝望的心理。（特朗普政府）错误地将冲突升级视为谈判筹码，最终会再次意识到施压并不能动摇伊朗立场。”

“无尽冲突”再现？

尽管美伊当前交火不断，但鉴于双方都不愿重回全面冲突，未来美伊大概率呈现“有限对抗与常态僵持”的局面，不过冲突升级的风险依然存在。

上海外国语大学中东研究所教授丁隆认为，近期美伊都推行“战争边缘政策”，试图通过有限军事行动向对方施压，展示战略决心，但双方目标依旧是通过谈判达成协议。从这一点来看，短期内美伊重启大规模冲突的可能性不大，但低烈度冲突会持续不断。

不过也有分析指出，频繁低烈度冲突不意味着局势不会升级。一旦伊朗袭击造成美军人员身亡，特朗普政府受国内压力裹挟势必提升对伊打击力度，双方很可能进入冲突升级的上升螺旋。

4月20日，在伊朗首都德黑兰，伊朗国旗悬挂在遭美以袭击被严重损毁的建筑上。新华社记者沙达提摄

以色列国家安全研究所高级研究员丹尼·齐特里诺维茨认为，美伊局势目前仍然高度不稳定，在互信脆弱并且没有协议约束的情况下，美伊自认为是有限度的军事行动也极易触发超出各方预料的连锁反应。

美国智库华盛顿近东政策研究所高级研究员迈克尔·辛格表示，对美伊双方而言，无论是在谈判桌上妥协，还是任由冲突升级，代价都难以承受，因此双方只能维持当前态势。“这种选择看似理性，但长此以往，冲突便会陷入无休止境地。”

来 源：新华网

原标题： 美伊交火持续：步步升级还是危险徘徊

记者 刘品然 刘赞 参与记者：王卓伦

本文转自：温州新闻网 66wz.com